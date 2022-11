Ladendiebstahl Polizeibekannter Dieb beleidigte Beamte

Burscheid – Ein 33-jähriger Ladendieb ist am frühen Dienstagabend aufgefallen, als er Spirituosen in einem Supermarkt an der Bürgermeister-Schmidt-Straße mitgehen ließ. Zunächst beobachteten Polizeibeamte in ziviler Kleidung zufällig den polizeibekannten Dieb, wie er sich mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol unter seine Jacke steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen.

Fixiert und gefesselt

Als die Beamten ihn ansprachen und in ein Büro des Supermarktes begleiteten, konnte sie die Flaschen sicherstellen und der Dieb gestand auch die Tat. Es wurden uniformierte Polizeibeamte hinzugezogen. Als der Dieb dann bemerkte, dass seine Tat ernsthafte Konsequenzen haben würde, begann er damit, die Beamten zu beleidigen. Er versuchte zudem, einen Beamten zu beißen und anzuspucken. Daraufhin wurde er fixiert, gefesselt und zum Streifenwagen gebracht. Auch auf dem Weg dorthin sperrte er sich, ließ sich fallen und versuchte mehrfach sich selbst zu verletzen, indem er mit seinem Kopf gegen den Streifenwagen schlagen wollte.

Unter Drogeneinfluss

Der polizeibekannte Dieb stand offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Da er bereits mehrfach mit ähnlichen Straftaten aufgefallen war und aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen. Laut Polizei sollte er daraufhin dem Haftrichter vorgeführt werden. (ksta)