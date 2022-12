Leichlinger Festkalender Wann wieder gefeiert werden darf

Leichlingen – Die Menschen und Vereine der Blütenstadt sind als feierfreudiges Völkchen bekannt. Umso ärger leiden sie seit Ausbruch der Corona-Pandemie darunter, dass kaum noch ein Fest über die Bühne gehen kann. An den gar nicht so „tollen“ Tagen fällt der Verlust des geselligen Treibens derzeit umso mehr auf.

Vielleicht deshalb hat die Stadtverwaltung in der Ratssitzung die Vorfreude auf ein Ende der Beschränkungen geweckt und ihre Planungen für dieses Jahr vorgestellt. Bürgermeister Frank Steffes gab einen Einblick in den vorläufigen Terminkalender der Stadt, auf dem auch zwei neue Veranstaltungen stehen.

■ Müllsammlung: Für Samstag, 5. März, wird die Reinigungsaktion „Leichlingen putzt sich heraus“ vorbereitet. Kitas und Schulen räumen in ihrem Umfeld bereits in der Woche davor auf. Treffpunkt ist für alle freiwilligen Helfer um 14 Uhr am Rathaus. Anmeldungen sind unter ☎ 02175 / 99 22 22 und per E-Mail möglich: aletta.wieczorek@leichlingen.de

Frühjahrsputz im Höhendorf

In Witzhelden ruft der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) für Samstag, 5. März, zu seiner jährlichen Müllsammelaktion unter dem Motto „Unser Dorf soll sauber bleiben“ auf. Sie findet bereits zum 35. Mal statt.

Freiwillige Helfer sind am Putztag um 14 Uhr auf dem Marktplatz willkommen. Bis 15.30 Uhr soll unter Wahrung der gültigen Corona-Abstands- und -Hygieneregeln entlang von vorbereiteten Routen Abfall gesammelt werden. Müllsäcke sind vorhanden, Handschuhe und Picker in begrenzter Zahl. Gefüllte Säcke sollen auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule oder rechts neben der evangelischen Kirche zur Abholung abgelegt werden.

Die Grundschule Witzhelden will schon am Freitag morgens mit den Kindern Müll sammeln und die Themen Müllvermeidung und Upcycling unterrichten. Der Förderverein Alter Wasserturm wird sich um den Bouleplatz und Umgebung kümmern. VVV-Mitglieder werden den Sand-Kinderspielplatz „Auf dem Wiedenhof“ säubern. (hgb)

■ Klima-Tag: Am Sonntag, 22. Mai, erlebt eine neue Veranstaltung ihre Premiere. Bei der Informationsbörse zum Klima- und Umweltschutz sollen Handwerksbetriebe, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Verbraucher- und Umweltinitiativen über Klimawandel, Regenerative Energien und Hochwasserschutz aufklären. Die Stände sollen auf dem Marktplatz im Brückerfeld aufgebaut werden.

■ Kunst- und Klangmeile mit Vereinstag: Das Open-Air-Event von Musikschule und Künstlern soll nach langer Pause wieder stattfinden und am Sonntag, 12. Juni, im gesamten Stadtzentrum mit dem Vereinstag zusammengelegt werden.

■ Kinder-Sommer: Das große Ferien-Spielfest ist am Sonntag, 17. Juli, auf der Anlage am Wupperuferweg unterhalb der Feuerwache Am Wallgraben geplant.

■ St. Martin: Immer wieder abgesagt, soll der als „Fest der Lichter“ neu konzipierte stadtweite Martinszug aller Kindertagesstätten und Grundschulen erstmals im November mit Laternen durch die Stadt ziehen. Feuerwehr, Schulleitungen, Polizei und Ordnungsbehörden sprechen einen Termin ab.

■ Der Obstmarkt wird auch 2022 entfallen. Bisher in der Balker Aue angesiedelt, soll er in die Stadtmitte verlegt werden. Aber beide Standorte stehen in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Denn am Sportzentrum beginnt der Bau der neuen Halle und in den Stadtparks die Umgestaltung der Grünflächen.

■ Das Leichlinger Stadtfest soll wieder gefeiert werden. Das Organisationsteam hat es noch nicht angekündigt. Es wäre vom 16. bis 18. September fällig.