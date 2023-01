Leichlinger Kunstrasen wird verteilt  Ein Stück Fußballplatz für zu Hause

Leichlingen – Ein Stück vom Rasen aus dem Stadion des Lieblingsvereins, gerne mit Elfmeterpunkt, ist für Fußballfreunde eine begehrte Trophäe. Eine Handvoll Grün, das Ronaldo, Schick oder Modeste und Co. berührt haben oder auf dem ein denkwürdiges Spiel gewonnen wurde, ist für Hardcore-Fans eine Reliquie. Ganz so geheiligt ist der Rasen, den man am Wochenende in Leichlingen erobern kann, nicht.



Es ist auch nur Kunstrasen. Aber ihn kann man ganz legal erwerben, ohne den Greenkeeper zu verärgern, auch in großen Quadratmetern: Am Samstag, 19. März, wird der Kunstrasen auf dem Sportplatz in der Balker Aue stückweise gegen eine Spende abgegeben.

Der Kunststoff-Belag wird von der Rolle passend abgeschnitten. Copyright: Ralf Krieger

Die ungewöhnliche Aktion hat sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Fußballern des SC Leichlingen ausgedacht. Der kaum benutzte Belag muss abgetragen und erneuert werden, weil der erst kurz zuvor angelegte Platz beim Hochwasser im Juli 2012 überschwemmt und zerstört worden ist. Statt ihn komplett zu entsorgen, kam den Beteiligten die Idee, dass manche Hausbesitzer, Gartenfreunde oder Heimwerker froh wären, ein Stück davon zu bekommen, weil sie es zu Hause gut gebrauchen können. Gegen eine Spende für den SCL kann man sich am Samstag nun so viel Material abholen, wie man möchte. Eine Win-Win-Situation: Auf der Baustelle werden Transport- und Recycling-Kosten gespart – und sowohl Verein als auch Bürger profitieren von der pfiffigen Idee.

Bestellungen bis 20 Uhr

Interessenten, die ein Stück des Leichlinger Kunstrasens haben möchten, müssen sich bis Freitagabend, 18. März, 20 Uhr, über die E-Mail-Adresse der Aktion melden, damit die Abgabe organisiert werden kann. Anzugeben sind die gewünschte Menge, Name, eine Telefonnummer (bestenfalls Handy) sowie die Zusicherung, dass der erhaltene Kunstrasen nicht weiterverkauft wird. (hgb)

kunstrasen@leichlingen.de

In dieser Woche haben die Arbeiten auf dem Platz begonnen. Der Sport-Teppich wird maschinell abgefräst und von der Sandfüllung befreit. Anschließend werden die Bahnen aufgerollt. Da der Kunstrasen nur drei Monate vor der Hochwasser-Flut genutzt werden konnte, ist sein Zustand nach Angaben der Stadtverwaltung nahezu ungebraucht und für private Zwecke außerhalb geschlossener Räume gut nutzbar.

1,80 Meter breite Bahnen

Die aufgerollten Bahnen sind etwa 1,80 Meter breit und können mit einem scharfen Cutter-Messer selbst auf die gewünschte Länge geschnitten werden. Dabei helfen Sportler des SCL bei Bedarf ebenso wie beim Verladen. Ein Quadratmeter Teppich wiegt etwa drei bis fünf Kilogramm. Das sollten Abholer bedenken, die mit Kombi oder Anhänger vorfahren und für eine sichere Befestigung der Ware beim Transport verantwortlich sind.

Der Kunstrasen muss am Samstag in den Mittagsstunden abgeholt werden. Die genaue Uhrzeit wird den Interessenten, die sich vorher anmelden müssen, am Samstagmorgen per E-Mail bekannt gegeben. Für Zustand, Beschaffenheit und Maße des Kunstrasens übernimmt die Stadt keine Gewähr. Eine Aufbewahrung und spätere Abholung ist nicht möglich. Nicht abgeholte Reste werden im Anschluss an die Verteilung recycelt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leichlinger Sportlerin Anzeige Aurica Zucht macht nach 20 Jahren Pause wieder Leistungssport

Ukraine-Krisenstab tagt täglich Anzeige 159 Flüchtlinge sind in Leichlingen in Sicherheit

Leichlinger Festkalender Anzeige Wann wieder gefeiert werden darf

Zur Unterstützung des SCL, der seit zwei Jahren fast komplett ohne eigenen Kunstrasen auskommen und im Sommer auf außerhalb liegende Sportplätze ausweichen musste, erwartet die Stadt von den Abholern eine angemessene Geldspende für den Kunststoff-Rasen. Im Nachgang der Aktion sammeln Verwaltung und Club Bilder, auf denen zu sehen ist, wo und wie die Auslegware eine neue Verwendung gefunden hat. Fotos können per E-Mail an die Adresse der Kampagne gesendet werden.

Der neue Kunstrasenplatz in der Balker Aue soll nach aktueller Planung im Laufe des Junis einsatzbereit sein, soweit Witterung und verspätete Anlieferung nicht zu Verzögerungen führen.