Kürten/Odenthal – Für gleich zwei neue Kindergartengruppen in Odenthal-Voiswinkel und in Kürten-Biesfeld hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises die Weichen gestellt. In Biesfeld errichtet die Stiftung „Die Gute Hand“ in ihrem Familienzentrum an der Jahnstraße eine sechste Kita-Gruppe. Die Kosten für dieses Bauprojekt sind innerhalb eines halben Jahres explosionsartig gestiegen, gleichwohl passierte das Projekt den Ausschuss ohne Nachfragen und einstimmig. In Voiswinkel gibt es einen befristeten Sondervertrag mit der katholischen Kirche.

Kürten: Abweichend von den Förderrichtlinien des Kreises erhält die „Gute Hand“ in Biesfeld laut Vorlage eine hundertprozentige Förderung der Mehrkosten bei den Bau- und Baunebenkosten, und zwar maximal 524 610 Euro. Zudem wird die Verwaltung ermächtigt, einen weiteren Mehrbedarf von bis zu maximal 263 310 Euro zu bezuschussen.

Sechste Gruppe soll zum ersten August öffnen

Laut Kreisverwaltung sind die erwarteten Baukosten zwischen der ersten politischen Weichenstellung im Juni 2021 und einer aktualisierten Kostenberechnung im Dezember 2021, also innerhalb eines halben Jahres, um 39 Prozent gestiegen. Der einzuplanende Zuschussbedarf des Kreises erhöhe sich unterm Strich um 524.000 Euro auf 888.000 Euro.

Für den Kreis ist Eile geboten, weil die sechste Gruppe zum 1. August öffnen soll. Aus diesem Grunde sei auch bereits der Bauantrag gestellt worden, und bei der Beschlussvorlage, die auch noch durch den Kreistag geht, handelt es sich um die Bestätigung einer Dringlichkeitsentscheidung, die laut der Ausschussvorsitzenden Erika Gewehr (CDU) Landrat Stephan Santelmann (CDU) bereits gemeinsam mit SPD-Fraktionschef Gerhard Zorn getroffen hat.

130 neue Wohneinheiten in Neubaugebieten

Als Gründe für die Mehrkosten nennt der Träger laut Vorlage neben „allgemeinen Preiserhöhungen“ unter anderem die schwierige Topographie in der Jahnstraße, die Verlegung eines Spielebereichs, eine neue Funkanlage mit Brandmeldern und die Hinzuziehung eines Architekten.

Odenthal: Um weniger Geld, weil nicht um einen Neubau, geht es in Odenthal-Voiswinkel. Hier will die Kreisverwaltung mit dem Katholischen Kirchengemeindeverband Odenthal/Altenberg einen Fünf-Jahres-Vertrag abschließen, der die Betriebs- und Investitionskosten für eine neue vierte Gruppe der Katholischen Kindertagesstätte St. Engelbert in vorhandenen Räumen in Voiswinkel regelt. Hintergrund ist, dass in Odenthal bis 2025 rund 130 neue Wohneinheiten in Neubaugebieten entstehen sollen.

Odenthal benötigt 70 weitere Betreuungsplätze

In diesem Zusammenhang rechnet der Kreis mit bis zu 33 Kindern mit Betreuungsbedarf. Rechnet man die kleinen Neubürger und die Kleinen der „Altbürger“ in Odenthal zusammen, werden laut Kreis etwa 70 weitere Betreuungsplätze benötigt. „Durch die Schaffung von drei weiteren Kita-Gruppen und zwei weiteren Großtagespflegen kann die Versorgung der erwarteten Bedarfe sichergestellt werden“, heißt es dazu beim Kreis.

In Voiswinkel fördert der Kreis die Betriebskosten der zusätzlichen Gruppe mit einem Zuschuss von 100 Prozent des Trägeranteils und übernimmt zusätzlich für die neue Gruppe einen Verwaltungskostenanteil von zwei Prozent der Betriebskosten dieser Gruppe. Für die Aufnahme von Kindern gelten die Aufnahmekriterien des katholischen Kirchengemeinde-Verbandes. Den Jugendhilfeausschuss passierte auch diese Vorlage einstimmig.