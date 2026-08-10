Gerd Kortschlag steht wieder in den Startlöchern: Am 7. September 2026 will er zu seinem 12. Hilfstransport nach Charkiv in der Ukraine aufbrechen. Ein Schwerpunkt seiner Lieferungen sind stets medizinische Geräte und Materialien, für die er wieder auf Unterstützung durch Spenden hofft.

Für ein medizinisches Rehazentrum für Soldaten außerhalb von Charkiv würden noch folgende Hilfsgüter benötigt: Waschmittel, Reinigungsmittel, Toilettenpapier und Körperpflegeprodukte (Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Feuchttücher usw.), zudem Wasserkocher, Mikrowellen, Verbandsmaterial, Spritzkörper und Kanülen, Infusionen, Rollatoren, Rollstühle und Gehhilfen. Bedarf gebe es auch für Powerbanks, Batterien, Taschenlampen, Isomatten, Thermosflaschen und Windeln (für Erwachsene und Kinder). Für die physische Reha werden Gummibänder, Expander, Hanteln und Gymnastikbälle gesucht.

Sammlung der Spenden an neuem Standort

„In den Unterkünften für die evakuierten Menschen aus den Frontgebieten besteht der größte Bedarf an allem was den Haushalt betrifft“, so Kortschlag. Gesucht würden Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Staubsauger und ähnliches. Weiterhin benötigten die Menschen in Charkiv aber auch Hilfe in Form von haltbaren Lebensmitteln (Kaffee, Tee, Nudeln, Reis, Babynahrung, Powerriegeln etc.). Bekleidung, Bettwäsche und Decken würden derzeit hingegen nicht benötigt.

Spenden sammelt Gerd Kortschlag am Samstag, 5. September, ein. Allerdings an einem neuen Standort: Da die Grundschule in Blecher derzeit umgebaut wird und die Gymnastikhalle daher nicht wie sonst als Anlaufstelle zur Verfügung steht, bittet Kortschlag, Hilfsgüter am 5. September zwischen 13 und 17 Uhr im Vereinshaus der AWO Odenthal-Kürten an der Scherfbachtalstraße 64, in Odenthal-Klasmühle vorbeizubringen.

Wer schon vorher Hilfsgüter abgeben möchte, kann per E-Mail: gerdko@t-online.de Kontakt aufnehmen. Wer lieber Geld spenden möchte, kann dies über das Konto der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsverein Odenthal-Kürten e. V. bei der Volksbank Berg eG, Kennwort: Ukrainehilfe-Kortschlag tun. Die Bankverbindung und weitere Auskünfte sind ebenfalls über die E-Mail: gerdko@t-online.de zu erfahren. Auf Wunsch werde auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt.