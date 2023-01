Odenthal – Renate F. wird immer gebrechlicher. Ihre erwachsenen Kinder, die nicht mehr am Ort wohnen, sehen es bei ihren regelmäßigen Besuchen mit Sorge. Denn die über achtzigjährige Mutter lebt allein im eigenen Haus und möchte sich diese Selbstständigkeit auch so lange wie möglich erhalten. Doch wie ist das zu schaffen?

Der Fall ist fiktiv, aber dennoch alltägliche Realität – auch in Odenthal. Solche und ähnliche Fälle landen auf dem Schreibtisch von Susann Roozen. Sie ist Pflegeberaterin der Gemeinde Odenthal und stellte ihre Aufgabenbereiche den Mitgliedern des Inklusionsbeirates Odenthal vor.

Immerhin leben derzeit mehr als 3600 Frauen und Männer in der Gemeinde, die älter als 65 Jahre sind. „Jeder Klient ist anders und hat einen anderen Bedarf. Und den herauszufinden ist meine Aufgabe“, sagt Susann Roozen. Ihre Arbeit sei ausschließlich beratend, betont sie.



Als ausgebildete Pflegefachkraft versucht sie im Gespräch, auch im Rahmen von Hausbesuchen, den Bedarf des jeweiligen Hilfsbedürftigen zu ermitteln, weiß um wichtige weitere Anlaufstellen, um die Möglichkeiten der ambulanten Pflege, der Alltagsbegleitung, um Pflegegeld, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege, hilft auf Wunsch bei Anträgen oder Widersprüchen. Die Bewilligung von Anträgen gehört hingegen nicht zu ihren Aufgaben. Das ist je nach Antrag Sache des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des Medizinischen Dienstes.

Ihre Beratung zur Sicherstellung der häuslichen Versorgung stützt sich auf ein dichtes Netz von Hilfsangeboten des Rheinisch-Bergischen Kreises, des Sozialamts, der Krankenhaussozialdienste, der Kirchen... Dabei bietet Susann Roozen, die der Schweigepflicht unterliegt, ihre Dienstleistung auch präventiv an, unterbreitet frühzeitig Möglichkeiten, sollte sich die Lage eines Klienten akut verschlimmern. Denn im Notfall überstürzt handeln zu müssen, sei fast immer nachteilig, weiß sie.

