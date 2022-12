Odenthal – Es war schon eine beeindruckende Demonstration der Wehrhaftigkeit, die die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Odenthal im Haupt- und Finanzausschuss zeigten. Zahlreiche Lösch- und Einsatzfahrzeuge samt großer Drehleiter vor der Tür, im Forum des Schulzentrums mehrere Dutzende Feuerwehrleute in Arbeitskluft.



Ihre Anwesenheit war keinem Katastrophenfall geschuldet, aber aus Sicht der Feuerwehr brannte es dennoch: Denn die FDP hatte den Antrag gestellt, auf die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für den Standort Voiswinkel aus Kostengründen zu verzichten und eine entsprechende Ausschreibung zu stoppen. Statt dessen solle das „neuwertige Fahrzeug“, das derzeit bei der Löschgruppe Scherf stationiert ist, künftig in Voiswinkel zum Einsatz kommen. Für den Kauf des neuen Einsatzfahrzeugs sind laut Verwaltung 140.000 Euro im Haushalt 2022 vorgesehen, weitere 300.000 für das Jahr 2023.



Liberale stellen Löschgruppe Scherf zur Diskussion



Weit alarmierender als dieser Sparvorschlag im Rahmen der aktuellen Haushaltsberatungen schien aber für die Ehrenamtler der Feuerwehr die Forderung der Liberalen zu sein, den Feuerwehrstandort Scherf grundsätzlich zur Diskussion zu stellen. Die Wehrleute könnten ohne Abstriche für die Sicherheit künftig in die übrigen Löschgruppen der Gemeinde integriert werden, die in Voiswinkel, Blecher, Eikamp und Scheuren existieren, so die FDP in ihrem Antrag.

Dass FDP-Chef Hans-Josef Schmitz seine Wertschätzung der Feuerwehr betonte, die Forderung der Liberalen deutlich abschwächte und nur noch davon sprach, die Neuanschaffung des Löschfahrzeugs um zwei Jahre zu verschieben oder die Kaufsumme mit einem Sperrvermerk zu versehen, konnte die Lage nicht mehr entspannen.



"Misstrauen" gegen Expertise vor Ort

Eher wirkte der Vorschlag, den Sinn des Standorts Scherf mit einem externen Feuerwehrexperten zu beraten, bei manchem wie ein Brandbeschleuniger. Philipp Löhe (CDU), selbst aktiv bei der Feuerwehr in Odenthal, ärgerte sich über „Unterstellungen“ gegen Feuerwehrleute in der Verwaltung und das „Misstrauen“ gegen die Expertise vor Ort.



Stefan Querbach (CDU) erinnerte an die Flutkatastrophe des Vorjahres und die Stürme der vergangenen Tage. Überall im Scherfbachtal seien die Sägen zu hören gewesen. „Ich möchte mir nicht vorstellen, dass der Rettungswagen aus Voiswinkel nicht zum Einsatzort durchkommt.“



SPD für Verschiebung des Fahrzeugkaufs um ein Jahr

Oliver Deiters (SPD) sprach sich für die Verschiebung der Fahrzeuganschaffung aus, um den Haushalt ohne Steuererhöhungen durchzubringen oder ein Haushaltssicherungskonzept zu riskieren.



Bürgermeister Robert Lennerts (parteilos) erinnerte an die erfolgreichen Bemühungen, um die 2016 aberkannte volle Leistungsfähigkeit der Wehr wiederzuerlangen, informierte über lange Beschaffungszeiten für Einsatzfahrzeug und den ohnehin 2023 neu aufzulegenden Brandschutzbedarfsplan.



Der dann anstehenden Diskussion wollten die Grünen nicht vorgreifen und votierten gemeinsam mit der CDU für das neue Fahrzeug und den Bestand der Löschgruppe Scherf.