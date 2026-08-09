Bei einem schweren Fahrradunfall in Wermelskirchen ist am Samstagnachmittag ein 69 Jahre alter Mann aus Odenthal schwer verletzt worden. Auch sein 75-jähriger Unfallgegner aus Wermelskirchen erlitt schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei besteht bei beiden Männern keine Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 8. August, gegen 15.26 Uhr an der Auffahrt zur Balkantrasse. Dort stießen die beiden Radfahrer im Bereich einer Links-Rechts-Kurve frontal zusammen. Wie genau es zu der Kollision kam, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

Beide Schwerverletzten werden vor Ort behandelt und in Kliniken gebracht

Rettungskräfte versorgten die beiden Schwerverletzten vor Ort. Anschließend wurden der Odenthaler und der Wermelskirchener in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Balkantrasse verläuft auf der Strecke einer ehemaligen Eisenbahnlinie und ist heute als Fuß- und Radweg ausgebaut. Sie ist insbesondere bei Freizeitradlern beliebt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Auffahrt zum Beginn der Trasse in Wermelskirchen.

Auch an den beiden Fahrrädern hinterließ der Zusammenstoß deutliche Spuren. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt rund 3500 Euro.