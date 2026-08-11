Die Overather CarSharing Community eG hat im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Jugendheim Marialinden wichtige Weichen für ihre weitere Entwicklung gestellt. Hintergrund der Veranstaltung war der Rücktritt der ehemaligen beiden Vorstandsmitglieder Gerhard Baumeister und Jonathan Braunschneider vergangenen Monat. Ohne sie war die Genossenschaft mit derzeit 43 Mitgliedern und etwa 500 Kunden in Teilen rechtlich nicht handlungsfähig, wie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Peter Lüdorf, bei einem Infoabend erklärte.

Um sich des Problems anzunehmen, habe sich die CarSharing Community eG von einem Rechtsberater der Mainzer Genossenschaft Vianova beraten lassen. Vianova ist laut North Data ebenfalls eine Genossenschaft für nachhaltige Mobilität und E-Carsharing. Der Rechtsbeistand habe den Genossen dringendst geraten einen neuen Vorstand zu bestellen, um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten. Zu diesem Zeitpunkt sei die Situation Lüdorfs Einschätzung nach zwar ernst, aber nicht kritisch gewesen.

Vorstand muss neue Mitglieder genehmigen

Für neue Mitglieder zu werben, um so einen neuen Vorstand zu finden, war nicht möglich, erklärte Lüdorf weiter, da der Vorstand neue Mitglieder genehmigen müsse.

Ernst war die Situation dennoch, denn der Vorstand musste innerhalb von 14 Tagen gefunden werden, um abzuwenden, dass von einem Gericht ein Notvorstand gestellt würde, extern. Dabei hätte es sich zum Beispiel um einen Anwalt, einen Steuerberater oder ähnlich geartete Berufe handeln können, was teuer für die Genossenschaft geworden wäre.

i Für Interessierte Die Genossenschaft lädt auch weitere Interessierte ein, Mitglied zu werden. Wer nachhaltige Mobilität fördern und gemeinschaftlich Fahrzeuge nutzen möchte, sei willkommen. Auch für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und Verantwortung übernehmen möchten – sei es im Vorstand der Genossenschaft, in Arbeitsgruppen oder durch die Unterstützung einzelner Projekte, stehe die Tür offen. Eine Genossenschaft lebe vom Engagement der Mitglieder. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es im Internet. www.carsharing2go.net (jro)

Nun aber hat sich das Blatt gewendet. Ein neuer Vorstand, bestehend aus Dr. Sylvia Lorek und Ralf Vierkötter, Markus Mengelberg und Andreas Koschmann wurde im Nachgang an die Infoveranstaltung bestellt. Die Genossenschaft sei somit wieder vollständig hergestellt und der Grundstein für die Fortführung und Weiterentwicklung des Carsharing-Angebots gelegt, teilt Lüdorf in einer nachträglichen Pressemitteilung mit.

Darüber hinaus hätten sich mehrere engagierte Mitglieder bereit erklärt, den neuen Vorstand künftig zu unterstützen. Das neu gebildete Team werde seine fachlichen und persönlichen Erfahrungen einbringen und damit dazu beitragen, die anstehenden Aufgaben auf verschiedene Schultern zu verteilen. „Wir freuen uns sehr über die Bereitschaft vieler Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv einzubringen“, so Lüdorf in der Pressemitteilung. Dieses Engagement zeige den genossenschaftlichen Gedanken der CarSharing Community eG.

Mit dem neu aufgestellten Vorstand und dem unterstützenden Team blicke die Genossenschaft optimistisch in die Zukunft. Ziel sei es, das bestehende Carsharing-Angebot in rund zehn Orten nachhaltig weiterzuentwickeln, den Mitgliedern weiterhin ein attraktives und wirtschaftliches Mobilitätsangebot zu bieten und die Genossenschaft langfristig erfolgreich aufzustellen.