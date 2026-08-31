Der Herbst naht und für die Overather ist klar, was das bedeutet. Vom 4. bis 7. September ist wieder Stadtfest. Die Innenstadt verwandelt sich damit zum elften Mal in eine lebendige Festmeile, die Besucher aus der gesamten Region willkommen heißt. Mit Kirmes, Vereinsmeile, Trödelmarkt, Weindorf, abwechslungsreichem Bühnenprogramm, verkaufsoffenem Sonntag und ökumenischem Gottesdienst erwartet die Gäste ein Wochenende voller Unterhaltung, Begegnung und Gemeinschaft, kündigt der Verein OVplus Stadtmarketing Overath an. Im Mittelpunkt stünde das Miteinander.

Verkaufsoffener Sonntag

Für die passende Feststimmung sorge an allen vier Tagen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Unterhaltung für Jung und Alt. Ergänzt werde das Angebot durch die traditionelle Kirmes mit ihren Fahrgeschäften und Attraktionen und das Weindorf, das insbesondere in den Abendstunden zum Verweilen einlade. Ein besonderer Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag, an dem die Overather Einzelhändler ihre Türen öffnen und zum Einkaufsbummel einladen. Der ökumenische Gottesdienst setze zudem einen besinnlichen Akzent und unterstreiche den verbindenden Charakter des Festes.

Ein besonderer Anziehungspunkt des elften Overather Stadtfestes sei erneut die Vereins- und Aktionsmeile, auf der sich zahlreiche lokale und regionale Organisationen, Vereine und Initiativen präsentierten. Laut OVplus bietet sie Besuchern die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, neue Hobbys zu entdecken, sich über ehrenamtliches Engagement zu informieren und selbst aktiv zu werden. Die Vereinsmeile unterstreiche den Charakter des Stadtfestes: Es sei nicht nur ein Fest der Unterhaltung, sondern ein Fest der Menschen, die das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Overath gestalten und bereichern.

Wer macht alles mit

Mit dabei sind in diesem Jahr: • Humanitäre Hilfe Overath mit Informationen zu ihren internationalen Hilfsprojekten und dem Bergischen Bücherherz mit Büchern zum kleinen Preis für den guten Zweck. • Weisser Ring e. V., Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer • Evernest, die moderne Immobilienberatung mit regionaler Präsenz • Hobby Horsing Landesverband NRW, der die Trendsportart mit Vorführungen und Informationen vorstellt • Yogaschule Tempelglück, die zu Mitmachaktionen und kurzen Yoga-Einheiten einlädt • ADAC Funmobil mit Bobby-Car-Parcours und Informationsstand • DLRG, die Einblicke in ihre Arbeit im Wasserrettungsdienst gibt • Freiwillige Feuerwehr Overath, die ihre Ausrüstung präsentiert und Einblicke in den Feuerwehralltag gewährt • engob, die sich für nachhaltiges Engagement und regionale Entwicklung einsetzen • Ökumenische Eine-Welt-Laden mit Informationen zu fairem Handel und nachhaltigem Konsum • Evangelische Willkommenskirche Overath gemeinsam mit den Messdienern, die ihre Angebote für die Gemeinschaft vorstellen.

„Die Vereinsmeile ist das Schaufenster der Overather Gemeinschaft. Hier wird sichtbar, wie viele Menschen sich mit Herzblut für unsere Stadt engagieren. Dieses Engagement verdient eine große Bühne“, wird das Organisationsteam des Stadtmarketings Overath zitiert. Der beliebte Trödelmarkt biete darüber hinaus Gelegenheit zum Stöbern, Entdecken und Austauschen. Das Stadtfest wird vom Stadtmarketing Overath e.V. mit Unterstützung von Partnern, Sponsoren, Vereinen und ehrenamtlicher Helfer organisiert.

Attraktivität steigern

Ziel sei es, die Attraktivität der Stadt zu stärken, Menschen zusammenzubringen und ein positives Lebensgefühl in Overath erlebbar zu machen. Die Durchführung eines Stadtfestes dieser Größenordnung wäre laut OVplus ohne die Unterstützung von Unternehmen und Partnern nicht möglich. Die Sperrung der Innenstadt, das Bühnen- und Unterhaltungsprogramm, die Vereinsmeile, das Weindorf, die Kirmes und die technische und organisatorische Infrastruktur verursachten Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das Stadtmarketing Overath e.V. bedankt sich daher beim Titelsponsor Brock Immobilien und den Partnern und Sponsoren: AggerEnergie, AVS Overath, Bauzentrum Büscher, eventec Koschmann & Wester, Hamacher Solar, IDH – Innovative Dienstleistungen Habers, Kreissparkasse Köln, REMONDIS, Stephan Pörings Metallbau, VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen. „Das Overather Stadtfest lebt vom Zusammenspiel engagierter Vereine, ehrenamtlicher Helfer, Partner und Sponsoren. Ohne diese Unterstützung wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht denkbar. Dafür sagen wir von Herzen Danke“, so das Organisationsteam weiter.

Bürger und Gäste aus der gesamten Region seien eingeladen, vier Tage lang gemeinsam zu feiern, neue Kontakte zu knüpfen, Vereine und Unternehmen kennenzulernen und die besondere Atmosphäre der Aggerstadt zu genießen. Unter dem Motto „Gemeinsam feiern. Gemeinsam erleben. Gemeinsam Overath.“ werde die Innenstadt zum lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt.

Freitag, 4. September Auftakt mit Live-Musik: Big Band Loope Rambling Men Moderation: Alex Königsmann

Samstag, 5. September Programm mit bekannten Künstlern und Tanzgruppen des rheinischen Karnevals: Jeck im Sunnesching mit DJ Domenic Kleine Tanzgarde KGJM Marialinden Heiligenhauser Fünkchen und Funken Steinenbrücker Schiffermädchen Klein Immekeppler Stääneflejer Vorstellung der Overather Prinzenpaare und Dreigestirne Loss Jonn Steinenbrücker Schiffermädchen Lupo Kuhl un de Gäng Moderation: Alessa & Hansi Ley

Sonntag, 6. September Familientag mit Besinnlichkeit, Nachwuchsförderung und Unterhaltung: Ökumenischer Gottesdienst Nachwuchsband Sunstroke der MusicSchool Tehsmann „Yogaquickies für den Rücken – für jeden zum Gleich-Mitmachen!“ der Yogaschule Tempelglück Zumba Kids Sülztal Showtanz SSV Overath Big Band Overath DJ-Programm Moderation: Mirko Hellendahl

Montag, 7. September Stimmungsvoller Abschluss: Black & White Großes Höhenfeuerwerk Moderation: Alex Königsmann