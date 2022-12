Overath – Das Ganze dauerte nur Sekunden: Von der Wucht einer Sturmböe erfasst, ist gestern am späten Nachmittag eine Kiefer am Heiligenhauser Berg geradewegs auf die Straße gestürzt. Ein Linienbusfahrer musste abrupt abbremsen. Ein hinter dem Bus fahrender Smart-Fahrer bemerkte das offenbar zu spät und prallte mit seinem Wagen mit voller Wucht in das Heck des Busses.

Der Autofahrer wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Löschgruppe Heiligenhaus sperrte die Unfallstelle ab, bis die Polizei vor Ort die Verkehrsführung übernahm. Außerdem fingen die Feuerwehrleute unter Leitung von Frank Müller Betriebsstoffe auf, die aus dem Motor im Heck des Busses ausliefen.

Wegen dieser Kiefer, die auf die Straße am Heiligenhauser Berg stürzte, musste ein Busfahrer ein Vollbremsung einleiten. Copyright: Guido Wagner

Die Feuerwehrleute beseitigten den Baum und kehrten die auf mehr als zehn Metern über die Fahrbahn verteilten Autowrackteile zusammen. Zeitweise war während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten von den drei Fahrspuren der Landstraße lediglich noch eine frei. Die Polizei regelte den Verkehr.

Copyright: Guido Wagner

Wie der Pressesprecher der Overather Feuerwehr, Marco Bücheler, auf Nachfrage mitteilte, war der Unfall am Heiligenhauser Berg nicht der einzige Einsatz, der die Freiwillige Feuerwehr im Overather Stadtgebiet beschäftigte. Der Löschzug Overath und die Löschgruppe Vilkerath waren zu einem Unfall auf die Autobahn in Richtung Engelskirchen alarmiert worden. Und die Einheiten Immekeppel und Steinenbrück waren wegen Sturmschäden im Einsatz.