In Overath-Marialinden hat sich am Mittwochabend (19. August) ein Pkw überschlagen. Der 34-jährige Fahrer wurde dabei laut Polizei leicht verletzt.

Der Overather war gegen 18.10 Uhr in seinem Fiat Panda auf der L 153 zwischen Wüststeimel und Lorkenhöhe unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen.

Dabei überschlug sich sein Pkw und kam auf dem Dach zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die L 153 war während der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)