Im Rahmen des bundesweiten Warntags heulen am heutigen Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr auch in Rhein-Berg die Sirenen. „Auch über die Warn-Apps (wie beispielsweise Nina, d. Red.) und Cell Broadcast werden Bürgerinnen und Bürger gewarnt“, so der Rheinisch-Bergische Kreis in einer Mitteilung.

Cell-Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Smartphone geschickt werden. Die Warnung über Cell-Broadcast geht mit einem schrillen Alarmton einher. Anders als bei den Warn-Apps erfolgt hier keine Entwarnung. Weitere Informationen über Cell-Broadcast gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Internet: https://t1p.de/omh0t

Ziel des Warntags ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld ,Warnung’ zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und wissen, wie sie sich selbst helfen können. Rheinisch-Bergischer Kreis

„Ziel des Warntags ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld ,Warnung’ zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und wissen, wie sie sich selbst helfen können“, erläutert die Kreisverwaltung. Im Fokus stehe zunächst die Bedeutung der Sirenensignale, die viele Menschen nicht kennen:

Einminütiger auf- und abschwellender Heulton: Mit einem solchen Ton wird beispielsweise auf eine Gefahr hingewiesen.

Einminütiger Dauerton: Dieser Ton gibt Entwarnung.

Beim Probealarm werden die unterschiedlichen Töne miteinander kombiniert.

Informationen zum Thema Warnung und Bevölkerungsschutz finden Interessierte hier auf der Internetseite des Kreises unter der Adresse.