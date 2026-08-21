Unfall auf der A3 in Richtung Köln: Freitagmorgen gegen vier Uhr ist ein Pkw zwischen Rösrath und Königsforst mit einer Warnbarke kollidiert. Er wurde auf die Seite geschleudert.

Die fünf Insassen, bei denen es sich um Familie handelt, erlitten leichte Verletzungen.

Laut Kölner Polizei war am Morgen nur ein Fahrstreifen frei. Wegen der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr laut „WDR“ auf vier Kilometern Länge. (red)