Einbruch in Rösrath Täter durchwühlen Haus und flüchten mit Tresor

Rösrath-Forsbach – Bei einem Einbruch in Rösrath-Forsbach haben Unbekannte am Wochenende einen Tresor aus einem Haus gestohlen. Laut Polizei betraten die Einbrecher das Haus an der Jägerstraße zwischen Samstagmittag um 13.30 Uhr und Sonntagmorgen um 8.30 Uhr. Zunächst brachen sie die Terrassentür auf und durchwühlten das Haus. Dabei fanden sie einen Tresor (Maße: 120x60x60 Zentimeter). Im Tresor befanden sich nach Angaben der Besitzer, die während des Einbruchs im Urlaub waren, Schmuck und Bargeld.

Einbrecher schleifen Tresor durch die Haustür

Um den Tresor aus dem Haus zu bekommen, brachen die Täter im Anschluss die Haustür auf. Dann schleiften sie ihre Beute über den Boden durch das Haus. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nähe des Tatorts zum Beispiel einen Kleintransporter oder auffällige Personen gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 02202/2050 entgegen. (red)