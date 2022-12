Stadt repariert fünf Exemplare „Retro-Uhren“ sollen mit Apfel-Logo wiederbelebt werden

Leichlingen – Sie sind irgendwann stehengeblieben, die Zeiger bewegen sich schon fast alle nicht mehr, und inzwischen laufen die meisten Passanten achtlos an den großen Uhren vorbei, die an fünf Stellen im Leichlinger Stadtgebiet stehen. Einst von der Sparkasse aufgestellt und unterhalten, fristen sie ein stiefmütterliches analoges Dasein in Zeiten, zu denen fast jeder die Uhrzeit digital auf dem Handy oder an der Smartwatch am Handgelenk dabei hat.

Digitaler Retro-Look

Das findet Bürgermeister Frank Steffes schade. Er hat sich, nachdem sich Ratsherr Roland Ohm (Grüne) neulich nach dem Schicksal der großen Zeitanzeiger erkundigt hat, als Fan der von ihm so bezeichneten „Retro-Uhren“ geoutet und angekündigt, dass sie reaktiviert werden. Die Verwaltung hat nachgeschaut und fünf Exemplare gefunden: am Sportplatz Balker Aue, am Busbahnhof am Stadtpark, am Hintereingang der Sparkasse an der Marly-Brücke (Foto), auf dem Freibadgelände und an der Solinger Straße in Witzhelden.

Die Uhren gehören inzwischen der Immobilientochter Solum der Kreissparkasse Köln, die sie gerne in die Obhut der Stadt abgibt, weil sie sich nicht mehr um die Unterhaltung kümmern möchte. Steffes findet sie „sehr interessant“. Er will sie nun reparieren und mit dem offiziellen Apfel-Logo der Blütenstadt verzieren lassen.