Straßenbaustelle in Leichlingen Kirchstraße bis Mitte Dezember gesperrt

Leichlingen – Bis Mitte November sollten die Arbeiten an der L 359 in der Serpentine der Kirchstraße in Leichlingen andauern. Nun wird es wohl doch Mitte Dezember werden. Sehr zum Leidwesen der Verkehrsteilnehmer, die eine weitläufige Umleitungsstrecke zwischen Bergerhof und Stadtmitte nehmen müssen.



Der Landesbetrieb Straßen NRW, der Im Kurvenbereich in Höhe der Einmündung Am Rauenbusch und rund um die Baustelle für ein neues Wohnhaus im Innenbereich der Kurve auf einer Strecke von etwa 200 Meter Länge die Entwässerung saniert, teilte am Dienstag mit, dass sich die Arbeiten verzögern und die Sperrung daher voraussichtlich noch bis Ende nächster Woche, also bis Freitag, 10. Dezember, andauern werde.



Das könnte Sie auch interessieren:

Baustelle in Leichlingen Anzeige Kirchstraße bleibt an der Serpentine bis November gesperrt

Serpentine Kirchstraße Anzeige Baustelle ist nicht einfach, aber stellt keine Gefahr dar

Eine Umleitung von Oberschmitte aus über Hülstrunk ist seit Beginn der Arbeiten Mitte September ausgeschildert und wird so lange also weiterhin zu nutzen sein. (riw)