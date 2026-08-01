Wenn an diesem Samstag die Veranstaltung „Kölner Lichter“ stattfindet, müssen sich Kunden des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Veränderungen einstellen. Auf der Strecke der RB 25 gibt es am Veranstaltungstag weiter Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Aufgrund von Straßensperrungen können die Busse ab etwa 12.30 Uhr bis Betriebsschluss Köln-Deutz und den Deutzer Bahnhof nicht mehr anfahren. Die Busse beginnen und enden an der Haltestelle Köln Frankfurter Straße. Ab Köln Frankfurter Straße verkehren neben der S-Bahn S19 zusätzliche Züge der RB 25 nach Köln.

Für Spätverbindungen zurück ins Bergische verkehren ab Köln Hauptbahnhof bis Köln Frankfurter Straße Züge um 23.24 Uhr (RB 25), 23.54 Uhr (RB 25), 0.11 Uhr (S19), 0.24 Uhr (RB 25), 0.41 Uhr (S19), 1.01 Uhr (S19), 1.11 Uhr (S19) und 1.31 Uhr (S19). Die letzten Ersatzbusse ab Köln Frankfurter Straße verkehren an diesem Abend um 23.07 Uhr, 23.37 Uhr, 0.11 Uhr, 0.41 Uhr und 1.41 Uhr. Späte Expressbusse nach Overath starten um 23.37 Uhr, 0.12 Uhr und 0.42 Uhr.