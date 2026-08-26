Vier Stufen führen hinauf, schwarzes Tuch verdeckt die Rückwand, von der Decke hängen Scheinwerfer. Die Bühne im Rittersaal des Bedburger Schlosses zählt eher zu den kleineren im Kreis. Und doch ist Bettina Müller ganz vernarrt in diese Bretter, die auch für sie die Welt bedeuten. Die Bedburgerin sitzt auf den Stufen zur Bühne und strahlt die Freude, die sie bei Auftritten empfindet, auch jetzt bei einem Besuch ganz ohne Ensemble und Publikum aus.

„Auf der Bühne habe ich zu mir selbst gefunden“, sagt Bettina Müller. Die 58-Jährige gehört zum „theater bühnenreif“, einer engagierten Laientruppe aus dem Bedburger Ortsteil Kirchherten, die Kindertheaterstücke auf die Bühne bringt. Zur Schauspielerei ist sie eher zufällig gekommen. Bei einer Veranstaltung zur Einschulung an der Geschwister-Stern-Grundschule in Kirchherten stellte sich auch die Theatergruppe vor. „Ich dachte, ja, das kann ich mir als Zweitbesetzung einer Rolle sicher vorstellen.“

Bei dem Bedburger Ensemble heißt es: ganz oder gar nicht

Bei der Leiterin der Truppe, Martina Lammert, habe das eher ein Lächeln ausgelöst. „Ganz oder gar nicht, hieß es, denn genug Schauspieler für Zweitbesetzungen habe man nicht“, sagt Bettina Müller. Und so war sie beim nächsten Stück der Truppe „Urmel aus dem Eis“ im Jahr 2006 als Waisenjunge Tim Tintenklecks dabei – mit gerade mal vier Sätzen Text. „Bis dahin hatte ich keinen Gedanken daran verschwendet, dass Schauspielerei etwas für mich sein könnte. Aber da bin ich dem Theater verfallen.“

Auf der Bühne sei sie aufgeblüht, sagt Bettina Müller, die als Schulbegleiterin an der Realschule in Bedburg tätig ist. Nach Vorstellungen in der Turnhalle in Kirchherten und in der Aula des Silverberg-Gymnasiums wechselte das Theater bühnenreif, dessen zehn Mitglieder sich selbst um Requisiten, Kostüme und Kulissen kümmern, dann 2010 auch ins Schloss, auf die Bühne im Rittersaal.

Das Ensemble des Theaters „bühnenreif“. Bettina Müller (hinten 3.v.l.) spielte die Stiefmutter in Drei Nüsse für Aschenbrödel auf der Bühne im Rittersaal des Bedburger Schlosses. Copyright: Theater bühnenreif

Die Truppe spielte „Winnie Wackelzahn“, „Die drei Rätsel des Feuerfalken“, „Aladin“ oder „Kalif Storch“. Und Bettina Müllers Rollen wachsen. Mal ist sie eine böse Hexe, die Stiefmutter in „Schneewittchen“ und in „Aschenbrödel“ oder Lukas der Lokomotivführer. In „Kalif Storch“ spielt sie die Titelfigur. „Es ist nicht nur die Schauspielerei, für die ich brenne“, sagt Bettina Müller, die wie die anderen auch an Kulissen oder Kostümen mitarbeitet. „Ich habe ganz viel an mir entdeckt, was sich entfalten konnte, etwa das Singen, Malen oder Basteln.“

Die Bühne im Rittersaal wächst ihr mit jedem Auftritt mehr ans Herz. Trotz so mancher Unzulänglichkeit. Die Bühne ist klein, es gibt nur einen Auf- und Abgang, dazu noch mittig vor dem Publikum – heimliches Verschwinden oder Auftreten ist nur durch geschickten Kulissenbau möglich. Auch die Seitenfenster im Saal müssen abgedunkelt werden, um Lichteinfall zu verhindern. Aber: „Das Altertümliche des Ortes ist toll, die Atmosphäre. Das alles hat so viel Charme im Schloss.“

Für Bettina Müller sind es gerade die Unzulänglichkeiten, die die Auftritte besonders machten. „Das gilt ja auch für Pannen, bei denen wir improvisieren müssen“, sagt die dreifache Mutter. Gerade das bleibe den Zuschauerinnen und Zuschauern in Erinnerung. „Ich werde immer wieder auf solche Momente angesprochen, auch Monate danach noch Und immer mit Respekt.“

Mit der Bühne selbst verbindet sie viele Emotionen. „Das beginnt schon vor dem Auftritt“, sagt sie. Dann höre man hinter der Bühne, wie das Murmeln und Raunen beginne, wie die Kinder, die auf Turnmatten im Saal säßen und lägen, unruhig würden. „Der Saal beginnt zu vibrieren. Das ist wundervoll.“ Und dann – gehört die Bühne ihr und dem Ensemble des „theater bühnenreif“.

Bettina Müller als Stiefmutter in „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ auf der Bühne im Rittersaal des Bedburger Schlosses. Copyright: Theater „bühnenreif“

Die nächsten Auftritte des Ensembles sind erst wieder im Mai des nächsten Jahres, allerdings tritt die Truppe noch mit einem Krimidinner am 17. Oktober auf Burg Wassenberg auf. Tickets sind erhältlich unter der Rufnummer 02432/890020.