Autoschlüssel aus Wohnung entwendet Zwei wertvolle Autos in Bergheim gestohlen

Bergheim – Zwei wertvolle Autos sind in den vergangenen Tagen in Niederaußem und Fliesteden gestohlen worden. Die Täter waren in beiden Fällen in die Wohngebäude einstiegen und hatten die Autoschlüssel gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Diebe in der Zeit von Mittwoch bis Freitag in die Wohnung eines kombinierten Wohn- und Firmengebäudes an der Voltastraße in Niederaußem ein. Die Täter entwendeten aus einer Schublade den Originalschlüssel eines schwarzen Audi A 7. Der Wert des Fahrzeuges sei sechsstellig, teilt die Polizei mit. Mit dem Wagen verursachte der Dieb beim Rangieren vor dem Haus einen Verkehrsunfall, bei dem Schaden entstand. Zu einem weiteren Diebstahl eines Fahrzeuges kam es an der Straße Am Buschfeld in Fliesteden. Dort brachen Diebe in ein Einfamilienhaus ein.

Die Eigentümer seien vom 21. Dezember bis zum 16. Januar verreist gewesen, teilt die Polizei mit. Nach ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass aus dem Einfamilienhaus neben Schmuck drei Fahrzeugschlüssel entwendet worden waren. Zwei der Schlüssel gehörten zu einem blauen Mercedes-Benz AMG C43, den die Täter mitnahmen. Auch dieses Fahrzeug hat einen Wert von mehr als 100.000 Euro. Hinweise werden erbeten unter 02233/520. (be)