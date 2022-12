Bergheim – Die Polizei fahndet nach drei Männern, die am Donnerstagabend versucht haben sollen, eine Tankstelle Am Knüchelsdamm in Bergheim auszurauben, und dabei eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben sollen.

Laut Polizeibericht verließ die 44-jährige Angestellte die Tankstelle und wollte in ihr Auto einsteigen. Sie gab an, dass sich ihr drei Männer genähert haben. Sie bedrohten die Frau mit einem Messer und zogen sie zum Hintereingang der Tankstelle.



Bergheim: Täter fliehen ohne Beute

Sie forderten von der Mitarbeiterin, die Tür und danach eine Büro und einen Tresor in der Tankstelle zu öffnen. Die Mitarbeiterin hatte aber nur einen Schlüssel für den Eingang, weshalb die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flohen.

Die Angestellte beschreibt eine als über 1,90 Meter groß, er trug dunkle Kleidung und einen dunklen Schal vor seinem Gesicht. Außerdem trug er einen dunklen Rucksack und ein Messer bei sich. Der zweite Mann soll 1,80 bis 1,90 Meter groß und auch dunkle gekleidet gewesen sein. Er und der dritte Täter trugen einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise an 02233/520 und per E-Mail. (nip)