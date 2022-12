Bergheim-Paffendorf Neue Erft-Brücke wird erst im April fertig

Bergheim-Paffendorf – Die Bergheimer Bürgerinnen und Bürger müssen noch etwas auf die neue Brücke über den Erftflutkanal in Paffendorf warten. Voraussichtlich Anfang April (13./14. Kalenderwoche) werde die neue Brücke aufgesetzt, erklärt die Stadtverwaltung. Zuständig für die Brücke sind die Stadtwerke. Der Bergheimer Alexander Roentgen hatte den aktuellen Stand dort erfragt.

2019 ist der Betonsteg des ehemaligen Wehres wegen baulicher Schäden gesperrt worden. Der Landschaftsverband (LVR) hatte damals laut Stadtverwaltung vor, das Wehr unter Denkmalschutz zu stellen. Eine Sanierung, bei der nach Auflage des LVR vorhandene Bausubstanz genutzt wird, sei nicht möglich gewesen.



Erft-Brücke in Bergheim kann nicht erweitert werden

Der Tüv hatte im Frühjahr 2020 festgestellt, dass die Tragfähigkeit der Brücke bereits zu stark beeinträchtigt ist. „Daraufhin wurde nochmals um Überprüfung des Denkmalschutzes nur für den Betonsteg gebeten, diesmal über die Untere Denkmalbehörde“, so die Verwaltung. Im Juni wurde dann festgesetzt, dass nur die Brückenköpfe unter Denkmalschutz stehen. So konnte sich die Stadt auf einen Neubau der Brücke konzentrieren. „Daher wird in diesem Jahr an gleicher Stelle in gleicher Breite ein neuer Steg errichtet.“ Wegen des Denkmalschutzes der Brückenköpfe und wegen der örtlichen Gegebenheiten sei es nicht möglich, die Brücke zu erweitern.

Abgebrochen wurde der Betonsteg im vergangenen August für statische Untersuchungen. Die waren nötig für eine Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln zum „Bauen an Gewässern“. „Dieser Antrag ist immer notwendig, wenn es sich nicht um eine Sanierung, sondern um einen Neubau handelt“, so die Verwaltung. Als die Genehmigung da war, konnte die Stadt planen und die Voraussetzungen für die Ausschreibung schaffen, die am 25. Januar erfolgt ist. Am 8. Februar soll der Auftrag vergeben werden, nach sechs bis acht Wochen Bauzeit soll die Brücke dann in einem Stück geliefert werden.

Abgerissen und erneuert werden soll bis Ende des Jahres auch der Holzsteg dort. Dazu müssten aber noch Vorbereitungen erfolgen, so die Stadtverwaltung. „Diese Vorbereitungen laufen aktuell.“