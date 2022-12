Rund 30 Tüten sammelte die SV der Bergheimer Gesamtschule mit Spenden an die Tafel der Kreisstadt.

Bergheim – Knapp 30 Umzugskartons stapelten sich in der vergangenen Woche in der Pausenhalle der Bergheimer Gesamtschule. Die Kisten waren das stolze Ergebnis der Sammlung für die Bergheimer Tafel. Die Schülervertretung (SV) der Schule hatte für die Weihnachtskistenaktion geworben und zudem alle Spenden sortiert.

Einige Klassen hatten gemeinsame Kisten gepackt: Sie schickten haltbare Lebensmittel und gut erhaltenes Spielzeug an die Bergheimer Tafel. Aber auch viele Einzelspenden konnte die SV in die Kartons sortieren. Hans-Werner Harder und Hans Breisig von der Bergheimer Tafel nahmen die Kisten dankbar in Empfang.

„Es ist ein schönes Gefühl, anderen Menschen zu helfen“, sagte Gianluca von der SV. Auch die SV-Lehrerinnen Chantal Dinslaken und Meiken Einck freuten sich über die Solidarität ihrer Schülerinnen und Schüler: „Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr, sie stellt für manche Familien jedoch auch eine Herausforderung dar. Gerade in der aktuellen Zeit hoffen wir, die Spenden können das Weihnachtsfest des einen oder anderen verschönern.“

Anmeldetermine

Die Gesamtschule verweist zudem auf die Anmeldetermine für die neuen Fünftklässlerinnen und -klässler: Freitag, 29. Januar, 11 bis 16, Samstag, 30. Januar, 9 bis 16 Uhr, Montag, 1. Februar, 9 bis 15, Dienstag, 2. Februar, 9 bis 15, Mittwoch, 3. Februar, 9 bis 16, Donnerstag, 4. Februar, 9 bis 16, sowie Freitag, 5. Februar, 9 bis 15.30 Uhr. Mitzubringen sind der ausgefüllte Anmeldebogen der Gesamtschule, der Anmeldeschein der Grundschule, Kopien aller Grundschulzeugnisse, eine Kopie der Geburtsurkunde, ein Ausweis, ein Nachweis der Masernimpfung, die aktuelle Sorgerechtserklärung bei Alleinerziehenden und ein Passfoto.

Die Terminvergabe erfolgt nach Anmeldung auf der Homepage, dort gibt es auch den Anmeldebogen.