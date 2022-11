Bergheim – Nachdem der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, die Gründung einer digitalen Plattform für Bergheimer Händlerinnen und Händler weiterzuverfolgen, macht sich Hermann-Josef Falterbaum, einer der Initiatoren, daran, Händler für einen Verein zu gewinnen, der das Projekt tragen soll.

Dafür hat der CDU-Stadtrat, der selbst einen Laden an der Kölner Straße betreibt, ein Schreiben aufgesetzt, das er in den kommenden Tagen an die Händlerinnen und Händler verteilen will. Er argumentiert darin, die Bergheimer Einzelhändler bräuchten eine lokale Plattform, um als lokale Anbieter gemeinsam ihre Stärken auch im Netz präsentieren zu können.

„Wir können doch keine Konkurrenz zu Amazon aufbauen“

Die Idee hinter der Plattform ist, dass Kundinnen und Kunden sich dort im Internet die Waren Bergheimer Anbieter Plattform zunächst anschauen können. Im Laden können sie dann anprobieren, testen und bestenfalls kaufen. Der Gang ins Geschäft ist Falterbaum wichtig: „Wir können doch keine Konkurrenz zu Amazon aufbauen.“ Er wolle die Menschen in die Stadt holen. In Zukunft könnten auch Vereine und Kirchen auf der Plattform vertreten sein, schwebt ihm vor.

Für die Vereinsgründung sollen mindestens 25 Mitglieder gewonnen werden. Falterbaum, der zusammen mit Ratskollege Christian Karaschinski von einer IT-Firma eine Projektskizze hat erarbeiten lassen, rechnet in seinem Schreiben auch die Kosten vor: Die Kosten für die Konzeptionsphase übernimmt die Stadt, ebenso die Anschubfinanzierung. Im ersten Jahr kommen laut Falterbaum Gesamtkosten von rund 26.400 Euro zusammen. Inklusive des Zuschusses der Stadt kämen bei 35 Mitgliedern auf jedes von ihnen 22 Euro für das erste Jahr zu. Weil in den Folgejahren diverse Kosten wegfallen, zum Beispiel für die erste technische Umsetzung der Plattform, müssten Mitglieder in den Folgejahren nur acht Euro zahlen.

Ende des Monats will Hermann-Josef Falterbaum den Verein bereits gründen, am liebsten im Medio mit der städtischen Wirtschaftsförderung und einem Notar. Fragen beantwortet Falterbaum unter 0171/2043627 und per E-Mail.