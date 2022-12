Nach 15 Jahren Diskussion Barrierefreies WC in Bergheimer Fußgängerzone kommt

Bergheim – Es wird eine öffentliche, barrierefreie Toilette in der Innenstadt geben. Mit dieser guten Nachricht beantwortete der Erste Beigeordnete der Stadtverwaltung, Wolfgang Berger, eine Anfrage des Stadtverordneten Winfried Kösters.

Seit vielen Jahren wird über die Toilette in der Fußgängerzone diskutiert. Zwischenzeitlich habe es eine öffentlich zugängliche Toilette im Medio gegeben, dauerhaft sei das aber „wirtschaftlich nicht zu vertreten“ gewesen, sagte Berger.

Toiletten am Bergheimer Rathaus

Der Doppelhaushalt 2021/2022 sieht 150 000 Euro für eine von außen zugängliche und barrierefreie Toilette im Rathaus vor. Im Frühjahr des vergangenen Jahres haben dafür die ersten Arbeiten im zweigeschossigen Rathaustrakt, der dem Medio zugewandt ist, begonnen. Im Sommer mussten die Arbeiten ruhen, weil die Außentür auf sich warten ließ. Und zwar acht Monate lang, wie Berger berichtete.

Jetzt ist die Tür da und kann eingebaut werden. Danach folgen Arbeiten am Trockenbau, an der Fassade, der Pflasterung am Zugang zur Toilette und die Installation der sanitären Anlagen. Ende März, so hofft Wolfgang Berger, soll dann alles fertig sein.

Eine weitere und ebenfalls barrierefreie Toilette, in der auch ein Wickeltisch zur Verfügung stehen werde, werde von innen zugänglich sein, berichtet der Erste Beigeordnete.