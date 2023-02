Neuer Chorleiter In Bergheim wird auch mit lustiger Note geprobt

Bergheim – Er hätte sich sicher einen anderen Start gewünscht als mit Zoomproben, Singen unter freiem Himmel und Distanzproben in der Kirche. Seit März leitet Marc Unkel den Volkschor. Er hat das Amt von Christian Letschert-Larsson übernommen, der es nach 24 Jahren – damals war er Nachfolger von Christoph Klöver – Ende vergangenen Jahres abgegeben hat.

„Eigentlich wollte ich dem Chor bei der Überbrückung helfen. Aber das ist ein williger und disziplinierter Chor, den ich gern auch weiterhin leite“, sagt Unkel. Der 53-jährige studierte Musiker und Musikwissenschaftler war einer von vier Bewerbern um den Platz am Pult. Er lebt in Unkel, arbeitet als Gymnasiallehrer, Pianist, Cembalist, Komponist und Chorleiter. Er leitet das Bonner Beethoven-Seminar, lehrt an der dortigen Akademie und ist als Solist und Duo-Begleiter unter anderem mit seiner Frau, der Oboistin Joanne Walter-Unkel, auf internationalen Bühnen zu hören.

Unter freiem Himmel

Seit einigen Wochen probt der vor 140 Jahren gegründete Chor wieder gemeinsam – unter freiem Himmel auf einem Schulhof. Jetzt ging es erstmals in die Kentener St.-Hubertus-Kirche. Etwa 35 Sänger verteilten sich im Kirchenschiff. „Wegen der Urlaubszeit sind wir nicht ganz vollzählig“, sagt Vorsitzende Ilona Heinen.

Mit viel Abstand wurde zunächst romantisches Liedgut einstudiert. „Jeder Ton ist wichtig“, schwört Unkel seine Sängerschar ein. Kleine Lässlichkeiten pariert er mit Humor: „Wir halten den Schlusston so lange, bis alle nach vorne schauen.“ Er feilt konsequent an tonalen und dynamischen Details und reklamiert in freundlichem Ton. Für gelungenes Umsetzen seiner Weisungen gibt er gern Applaus und lobt: „Besser kann man das nicht singen.“ Gesungen wird im Stehen. „Wir wollen das nicht runtersingen, sondern konzertmäßig konzentriert vortragen“, fordert er. „Ich will eine Mischung aus Disziplin mit lustiger Note in positiver Atmosphäre hinbekommen. Stress zu machen, bringt nichts.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Ex-Nationalspieler bei Eröffnung anwesend Anzeige Podolski-Döner gibt es nun auch in Bergheim von Niklas Pinner

Strukturwandel in Bergheim Anzeige Nächster Hürde für Kraftraum-Shuttle genommen von Niklas Pinner

Kommt jetzt ein Rewe-Markt? Anzeige Kino-Pläne für Bergheimer Innenstadt sind vom Tisch von Niklas Pinner

Als langjähriger künstlerischer Leiter der Unkeler Carl-Loewe-Musiktage hat der neue Dirigent den Volkschor zu einem Konzert im August in seinem Heimatort ins Programm genommen.

Auch das Programm für das Weihnachtskonzert am vierten Advent im Medio steht und wird bereits intensiv geprobt. Klassische Weihnachtsmusik mit Orchester und Solisten soll es geben, wegen der kurzen Probenzeit nur eine Halbzeit lang. Den zweiten Teil bestreitet der Stommelner Frauenchor unter Johannes Klütsch mit kölschen Weihnachtsliedern.