Es ist noch keine drei Monate her, da unterzeichneten der deutsche Außenminister Johann Wadephul und sein Amtskollege Gideon Sa’ar in Jerusalem eine Vereinbarung, die die finanzielle Unterstützung für Yad Vashem deutlich ausbaut. Die israelische Holocaust-Gedenkstätte wird statt einer Million nun fünf Millionen Euro bis zum Ende des Jahrzehnts von Deutschland erhalten. Das soll vor allem in die Digitalisierung der Archive sowie in Bildungsprogramme gegen Antisemitismus, Holocaustverfälschung und -leugnung fließen.

Nun hat der CDU-Landtagsabgeordnete aus Brühl, Gregor Golland, erstmalig Yad Vashem besucht und in der Gedenkhalle einen Kranz zu Ehren und zum Gedenken der Opfer des Holocaust niedergelegt. Dies allerdings nicht als Politiker, sondern in Uniform als Oberst der Reserve der Luftwaffe. Im Anschluss durfte sich der 51-Jährige mit Generalmajor Michael Hogrebe, Chef des Stabes des Air Component Command (ACC) in Kalkar, ins Gedenkbuch eintragen.

78-jährige Jüdin führte die Delegation durch die Gedenkstätte

„Für uns als deutsche Soldaten war es – auch vor dem Hintergrund des 87. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges – ein persönlich tief bewegender und emotionaler Moment“, sagt Golland im Gespräch mit dieser Redaktion. Das Ziel seiner mehrtägigen Dienstreise habe sich in seinen Augen mehr als erfüllt: Es sei unter anderem um die Vertiefung der deutsch-israelischen Verständigung und Freundschaft gegangen.

Durch Yad Vashem wurde die deutsche Delegation von einer 78 Jahre alten, deutschsprechenden und in Prag geborenen Jüdin geführt. Golland berichtet, dass sich ihre Eltern im KZ Theresienstadt kennen- und lieben gelernt und glücklicherweise gemeinsam die Schrecken des Nationalsozialismus überlebt hätten: „Sie war uns sehr zugewandt und hat es als besondere Wertschätzung empfunden, dass wir einen Kranz niedergelegt haben.“

Überhaupt zeigte sich der Brühler von den Begegnungen mit den Menschen vor Ort, deren Offenheit, Freundlichkeit und auch deren Dankbarkeit für die große Verbundenheit zwischen Deutschland und Israel tief beeindruckt.

Golland besuchte auch den Ort des Massakers vom 7. Oktober 2023

Getroffen hat er auch Dr. Gil Yaron, den Büroleiter des Landes Nordrhein-Westfalen in Tel Aviv. Im Zentrum des Austauschs hätten die politische, militärische und wirtschaftliche Lage in Israel und Deutschland gestanden. Als traurig und bewegend habe er dagegen den Besuch des Nova-Festival-Geländes am Rande des Gazastreifens empfunden. Dort waren am 7. Oktober 2023 insgesamt 378 meist sehr junge Menschen durch Hamas-Terroristen grausam ermordet worden.

All diese Begegnungen hätten ihn darin bestärkt, sich weiterhin vorbehaltlos als Politiker und Reservist für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Demokratie einzusetzen, sagte Golland nach seiner Rückkehr ins Rheinland.

Golland wurde im April 2026 zum Oberst der Reserve der Luftwaffe befördert: das nach 32 Jahren nach dem Grundwehrdienst und nach rund 380 Wehrübungstagen, die der Brühler in der Freizeit oder im Urlaub absolvierte. Golland habe den höchstmöglichen Dienstgrad unter Reservedienstleistenden erreicht.

Der Landtagsabgeordnete aus Brühl salutiert in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Copyright: Golland

Seinen Einsatz bei der Luftwaffe begann Golland mit dem Grundwehrdienst von Juli 1994 bis Juni 1995 im niederländischen Budel. Anschließend wechselte er zum Jagdbombergeschwader 31 „Boelcke“ in Nörvenich. Während des BWL-Studiums begann Golland 1998 mit Wehrübungen und Lehrgängen. Er absolvierte die Unteroffiziersschule sowie 1999 die Infanterieschule des Heeres. Während der Semesterferien im Jahr 2000 besuchte er die Offiziersschule der Luftwaffe und legte dort die Prüfungen ab. (wok)