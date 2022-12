Das Zoom-Kino in Brühl bekommt neue Sitze.

Brühl – Besucher des Zoom-Kinos können bald auf neuen Stühlen Platz nehmen. Dank der Zuwendungen aus einem Förderprogramm des Bundes konnte unter anderem Mobiliar angeschafft werden. „Es war gar nicht so leicht, passende Stühle zu finden“, berichtet der Vorsitzende des Trägervereins, Hans-Jörg Blondiau. Letztlich habe eine polnische Firma die Stühle liefern können, die in den vergleichsweise schmalen Kinosaal passten.

Während die schwarzen Sitze bereits eingebaut wurden, steht das zweite größere Projekt im Rahmen der geförderten Sanierung noch aus: Mitte März soll die Treppe hinauf auf den Leamington-Spa-Platz erneuert werden. Dort werden bald auch neue Bodenscheinwerfer die Säulen vor dem Eingang anstrahlen. Weiterhin erhält der Kinosaal neue Lampen und entlang der Stufen vom Vorraum in den Saal einen Handlauf. „Unser Publikum wird älter, darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Blondiau.

Investiert werden 75.000 Euro, 80 Prozent davon kommen vom Bund, der im Rahmen des Förderprogramms Kinos in Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern unterstützt.

Das Zoom-Kino, dessen Trägervereinrund 1750 Mitglieder zählt, hat die Zeiten der Pandemie bislang gut gemeistert. Auch die längere Zwangspause in der ersten Jahreshälfte 2021 hat zu keinem Aderlass geführt. „Von einem Mitglied abgesehen, sind alle treu geblieben“, sagt Blondiau. Seit man im Juni 2021 wieder habe öffnen dürfen, sei die Publikumsresonanz gut. Die Renovierungspause endet in wenigen Tagen. Von Donnerstag, 3. März, an ist das Lichtspielhaus wieder geöffnet.