In Brühl am Heider Bergsee konnte die Feuerwehr am Samstagmorgen ein früh entdecktes und sofort gemeldetes Feuer im Wald schnell löschen. Um 6.50 Uhr hatten Zeugen Rauchwolken und Flammen im Wald zwischen der Straße Am Ginsterhang und dem Heider Bergsee entdeckt und die Polizei informiert. Die Beamten und die Feuerwehr konnten die Einsatzstelle zeitnah ausmachen. Mehrere Hundert Quadratmeter standen im Flammen, so die Auskunft der Feuerwehr. 40 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr und von der Hauptwache, die unter der Leitung von Peter Berg standen, gelang es nicht nur ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern, sondern es auch durch massiven Wassereinsatz zu löschen. (mkl)