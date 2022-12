Brühl – Gleich zwei Autodiebstähle konnten aufmerksame Anwohner in Brühl am Freitag verhindern. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Mann um 2.10 Uhr in einer Tiefgarage an der Badorfer Straße in Badorf verdächtige Geräusche. Er sah schließlich zwei junge Männer, die versuchten, die Seitenscheibe eines neuwertigen Audi Q5 einzuschlagen. Als die Täter den Zeugen sahen, flüchteten beide durch die Fluchttür der Garage. Von dort liefen die Täter über die Straße Pehler Hülle in Richtung Alte Bonnstraße.

Die Polizei stellte fest, dass die Täter mit zahlreichen Schlägen versucht hatten, die Seitenscheibe einzuschlagen. Die Versuche misslangen, verursachten jedoch einen Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Brühl-Vochem: Zeuge beobachtet zwei weitere Männer

Genau 20 Minuten später hörte ein 51-Jähriger in Vochem an der Hauptstraße einen mit hohem Tempo fahrenden Wagen auf dem Schotterparkplatz am angrenzenden Waldgebiet zwischen der Gennerstraße, Luxemburger Straße und der Theodor-Heuss-Straße. Er beobachtete zwei Männer, die an einer Mercedes A-Klasse mit Ahrweiler Kennzeichen standen und in das Waldgebiet flüchteten, als sie den 51-Jährigen bemerkten. Der Zeuge versperrte die Zufahrt zum Parkplatz mit seinem eigenen Wagen und informierte die Polizei. An dem Mercedes hatten die Täter bereits die Seitenscheibe eingeschlagen. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, der nach den Flüchtigen suchen sollte. Gefunden wurden sie aber nicht.

Die Täter im ersten Fall konnten beschrieben werden. Sie werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und sind etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Beide trugen Daunenjacken mit Kapuzen und blaue Mund-Nasen-Schützer. Hinweise an die Polizei unter 02233/520.