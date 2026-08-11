Seit Wochen beschweren sich Menschen aus Brühl und Hürth, vereinzelt auch aus Erftstadt, über wiederkehrende Geruchsbelästigungen. Die beiden Bürgermeister aus Brühl und Hürth, Dr. Marc Prokop und Dirk Breuer (beide CDU), haben sich nun erneut an die Bezirksregierung Köln gewandt und eine konsequente Fortführung der Ermittlungen zu den Ursachen gefordert.

Die Verwaltungschefs verlangen insbesondere Kontrollen in den Nachtstunden, weil nach vorliegenden Meldungen gerade zu diesen Zeiten Gerüche wahrgenommen würden. Außerdem wollen sie zeitnah darüber informiert werden, welche weiteren Ermittlungs- und Kontrollmaßnahmen geplant seien und wann sie umgesetzt werden sollen.

Brühl und Hürth machen Druck bei der Bezirksregierung

Schon mit einem gemeinsamen Schreiben vom 9. Juli hatten die Städte die Bezirksregierung auf die Beschwerden aufmerksam gemacht. In einer Antwort vom 17. Juli berichtet die Behörde, welche Betriebe bislang überprüft worden seien. Sie teilte zugleich mit, dass bei den Kontrollen bisher kein Verursacher festgestellt werden konnte.

„Die Vielzahl und die Regelmäßigkeit der Beschwerden zeigen, dass es sich nicht um einzelne, voneinander unabhängige Ereignisse handelt. Die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger besteht weiterhin. Deshalb müssen die Ermittlungen mit hoher Priorität fortgeführt und die Kontrollen gezielt zu den Zeiten vorgenommen werden, in denen die Gerüche tatsächlich auftreten“, betonen Prokop und Breuer. Sie rufen dazu auf, weiterhin Gerüche möglichst genau zu melden, um die Datengrundlage zu verbessern. Die Hinweise würden an die zuständigen Stellen weitergeleitet.