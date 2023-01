Bargeld erbeutet Bewaffneter Täter überfällt Spielcasino in Elsdorf

Elsdorf – Das Spielcasino an der Gladbacher Straße in Elsdorf ist am Montag überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Täter um 19.55 Uhr zunächst durch den Seiteneingang in das Ladenlokal zu kommen. Da die Tür verschlossen war, nutzte der Mann den Haupteingang.

Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, ging der vermummte Täter zum Tresen der Spielhalle. In der Hand hielt er eine schwarze Pistole. Mit der Waffe bedrohte er die 25 Jahre alte Angestellte und verlangte Bargeld. Die Geldscheine steckte der Mann in einen dunklen Einkaufsbeutel. Danach flüchtete er in Richtung Stadionweg, Behrgasse. Dort sollen ihm drei Personen entgegengekommen sein.

Der Gesuchte ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, sportlich, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose und Jogginghose. Auch die drei Zeugen sollen sich melden. Hinweise per Mail oder unter 02233/520. (be)