„Über 7000 Gäste feierten mitten in Elsdorf einen großartigen Abschluss unseres Kultursommers“, bilanzierten die Organisatoren Dominik Koßler, Niklas Wolff und Robert Wassenberg aus der städtischen Kulturabteilung. Und tatsächlich ist mit der neuesten Auflage des traditionellen Stadtfestes wieder ein Event für die ganze Familie geglückt. Eine bunte Mischung aus Sportevent, Foodfestival, Musikfest und Jahrmarkt ist das Geheimnis des Erfolges.

Köstlichkeiten von spanischen Empanadas über italienische Küche bis zur türkischen Pizza – hier gab es alles, was das kulinarische Herz begehrt. Dazu eine „Strandbar“ mit Sand und Liegestühlen, die zum Chillen einluden. Doch vor dem Ausruhen hieß es erst einmal aktiv werden. An den insgesamt 35 Mitmach- und Informationsständen kam vor allem bei den kleinen Besucherinnen und Besuchern keine Langeweile auf.

Elsdorf: Stempel in den „Fun-Pass“

An 25 Stationen im Sport- und Bewegungspark konnten die Kinder sich einen Stempel für den „Fun-Pass“ abholen und diesen ausgefüllt gegen einen Preis eintauschen. Bei der KG Fidelio 1893 konnten Kinder beispielsweise ein Instrument ausprobieren. Einmal Querflöte spielen? Die vierjährige Anastasia Bergmann wollte lieber auf die dicke Trommel schlagen und hatte sichtlich Spaß daran. Vielleicht wurde hier ja bereits ein neues musikalisches Talent entdeckt?

Am Stand von RWE wollte Louis Betsch einmal ein Hoverboard ausprobieren. Es galt, mit dem Elektrogefährt auf zwei Rädern einen kleinen Parcours zu bezwingen, um an den begehrten Stempel zu gelangen. „Ich hatte ein bisschen Angst, als es über die Rampe ging“, gestand der Siebenjährige, der die Aufgabe aber mit Bravour meisterte. Taschen bemalen, ebenfalls beim RWE, oder Windräder und Lichtfänger basteln beim BUND – die kleinen Künstler kamen auf ihre Kosten.

Der siebenjährige Louis Betsch traute sich aufs Hoverboard Copyright: Kirsten D'Angeli

Aber auch für die Eltern lohnte sich der Besuch an den Infoständen. Die Polizei bot die Möglichkeit, an einem Fahrsimulator das Reaktionsvermögen zu testen, und auch der Modellflugverein MBC Condor Elsdorf lockte Interessierte und stellte sogar eines seiner imposanten Flugzeugmodelle aus. Wer nach einem Rundgang wieder Kräfte tanken wollte, war bei Sabrina Dickopp in den richtigen Händen. Die Inhaberin des Me-Spa verwöhnte verspannte Nacken und Rücken, um sie für den musikalischen Abend fit zu machen.

Beim Bühnenprogramm hatte die Kulturabteilung auf lokale Künstler gesetzt. „Wir müssen keine 30.000 Euro für Livemusik ausgeben, um ein breites Publikum nach Elsdorf zu holen“, verriet Wassenberg.

Elsdorf: Lokale Künstler beim Musikprogramm

Zu den Stammgästen beim Elsdorfer Stadtfest zählt DJ Rautaqt. Für die jüngere Generation legte er House und Techno auf und brachte es auf den Punkt: „Ich finde es toll, dass alle Leute an dem Fest teilnehmen können. Man braucht kein Geld, einfach herkommen und feiern.“ Auf der Hauptbühne setzte man auf Teilnehmer des ELC (Elsdorf-Lied-Contest), einer Art kleine Schwester des ESC. Rapper Ralle hatte schon vor drei Jahren daran teilgenommen und ist seitdem auf Erfolgskurs. Unter anderem trat er bereits im Vorprogramm von Rapper Eko Fresh auf.

Nun stand er zum zweiten Mal auf der Stadtfestbühne und hatte seine Mitstreiterinnen VeraLee und Alexia sowie den Frechener ELC-Gewinner Dan Vegaz mitgebracht. Als Quartett, aber auch im Duett mit VeraLee und ihrem Song „Unsere Zeit“, überzeugte er die Elsdorfer Rap-Freunde und freute sich: „Hier auftreten zu dürfen, ist ein Geschenk.“

Für Pop und Rock mit erstklassigen Coversongs sorgte „Skol“, eine ehemalige Lehrerband. DJ Markus Engels und DJ Zaza übernahmen die Bühne, bis zu später Stunde „Framax“ auftrat, bekannt aus dem Bierkönig auf Mallorca. Frank Marx, so heißt der Elsdorfer Partyschlagersänger mit bürgerlichem Namen, hatte mit seinem Hit „Ab in die Sonne“ seinen Durchbruch an der Playa de Palma. Natürlich präsentierte er den Song auch in Elsdorf.