Erftstadt – Die Autobahnbrücke über die Autobahn 1/61, die bei einem Lastwagenunfall am 11. März beschädigt worden ist, muss abgerissen werden. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, hat ein externer Gutachter massive Schäden an dem Bauwerk festgestellt, unter anderem Risse im Träger. Über die Brücke zwischen Bliesheim und Friesheim verläuft die Merowingerstraße (Kreisstraße 45).

Nach dem Unfall am Freitagabend (11. März) war die Autobahn dort in Richtung Dortmund und Venlo nur einspurig befahrbar gewesen. Mittlerweile hat es Umbauarbeiten gegeben, die Strecke zwischen dem Kreuz Bliesheim und der Anschlussstelle Erftstadt ist in Fahrtrichtung Norden wieder zweispurig befahrbar. Allerdings wurde am Donnerstag (17. März) die Überleitung von der A1 aus Richtung Eifel am Kreuz Bliesheim gesperrt, die Autofahrer müssen auf die A553 ausweichen oder an der Anschlussstelle Weilerswist abfahren. Die Kreisstraße 45, die über die Brücke führt, bleibt gesperrt.

Voraussichtlich am ersten Aprilwochenende (1. bis 4. April) wird die beschädigte Brücke abgerissen. Die Autobahn GmbH beginne jetzt mit der Planung für den Neubau, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Autobahn bei Erftstadt ist erst seit wenigen Wochen wieder voll befahrbar. Sie war beim Hochwasser im Juli des vergangenen Jahres schwer beschädigt worden, ganze Spuren waren von der Flut weggerissen worden. Die monatelangen Sperrungen hatten in einigen Stadtteilen chaotische Verhältnisse ausgelöst, mit langen Lkw-Schlangen auf schmalen Durchfahrtsstraßen. In Friesheim war in dieser Verkehrssituation ein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Jetzt ist davon auszugehen, dass sich das Aufkommen an Personenwagen, aber auch schweren Lastwagen in den südlichen Teilen Erftstadts wieder deutlich erhöht. (uj)