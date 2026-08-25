„Es macht uns wirklich traurig“Bände aus Bücherschrank in Brunnen in Erftstadt geworfen

Es ist ein trauriges Bild: Etliche Bücher, die sich zuvor noch im öffentlichen Bücherschrank am Wokingham-Platz in Erftstadt-Lechenich befanden, liegen daneben im Andreas-Brunnen. Das Wasser des Springbrunnens an der Johann-Kiel-Promenade dürfte sein Übriges getan haben. Lesen kann die Bücher so jedenfalls niemand mehr.

Um den Brunnen kümmert sich seit Langem der Gartenbau- und Verschönerungsverein Lechenich. „Es macht uns wirklich traurig“, teilt der Verein dazu mit. „Trotz aller Bemühungen unsererseits, Erftstadt-Lechenich Wohlfühlambiente zu liefern, müssen wir immer wieder mit Rückschlägen rechnen“, beklagt der Lechenicher Gartenbauverein.

Am vergangenen Samstag habe der Vorsitzende des Vereins, Walter Berger, einen großen Teil der Bücher aus dem nahestehenden Bücherschrank im Andreas-Brunnen wiedergefunden. Der Verein hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet.

Vereinsmitglieder lassen sich nicht entmutigen und machen weiter

Die Mitglieder des Gartenbauvereins pflegen in Lechenich unter anderem etwa 40 Blumenkästen, an der Rotbach- und Mühlenbachbrücke, am Rathaus sowie am Herriger und Bonner Tor.

Seit den 90er-Jahren liegen Patenschaft und Pflege des Springbrunnens am Wokingham-Platz in den Händen des Gartenbauvereins. Stadt und Verein kümmern sich Jahr für Jahr um die laufenden Kosten.

„Wir wissen auch, dass es nur wenige sind, die unsere Arbeit torpedieren“, heißt es vonseiten des Vereins weiter. Die Mitglieder wollen sich von diesem Rückschlag deshalb „nicht entmutigen“ lassen und kündigen an, weiterzumachen.

In der Vergangenheit hatte der Verein immer wieder mit Zerstörungswut zu kämpfen. Immer wieder wurden seine Bemühungen zunichtegemacht. So hatten Unbekannte etwa 60 Geranien aus den Blumenkästen und -kübeln gerissen, die der Verein gepflanzt hatte. Sie sind etwa in den Rotbach geworfen und auf dem Boden plattgetrampelt worden.

Aus dem Andreas-Brunnen musste der Lechenicher Verein neben Büchern auch bereits Abfälle, Unrat und sogar Hinterlassenschaften von Hunden aus dem Wasser fischen.

Auch der öffentliche Bücherschrank neben dem Springbrunnen ist in den vergangenen Jahren bereits geplündert worden und vermutlich in Brand gesteckt worden. Die Bände hatten verstreut auf dem Platz und im Bachbett gelegen, bei vielen waren Seiten herausgerissen worden.