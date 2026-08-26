Die Investition hat sich schon gelohnt. Mit einem geländegängigen Ford Ranger hat die Feuerwehr Erftstadt am späten Montagabend (24. August) eine verletzte ältere Frau aus einem Wald am Concordiasee sicher ins Krankenhaus gebracht.

Weil das Gelände unwegsam ist, war ein direkter Transport zum Rettungswagen nicht ohne Weiteres möglich. Mit dem Ford Ranger konnte die Frau gemeinsam mit dem Rettungsdienst schonend und patientengerecht aus dem Waldgebiet transportiert und anschließend an die Besatzung des Rettungswagens übergeben werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Erftstadt mit.

Der ganze Stolz der Feuerwehr Erftstadt. Copyright: Feuerwehr Erftstadt

Dieser Einsatz zeige bereits kurz nachdem der Wagen in Dienst gestellt worden war, wie wichtig eine bedarfsgerechte und moderne Ausstattung für die Einsatzkräfte ist. Der Ford Ranger erweitere die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr Erftstadt deutlich, so der Feuerwehrsprecher. Neben Einsätzen in schwer zugänglichem Gelände werde das Fahrzeug insbesondere für Erkundungsfahrten bei größeren Flächenlagen eingesetzt – beispielsweise bei Unwettern, Starkregen, Hochwasser oder Vegetationsbränden.

Gerade bei solchen Einsätzen sei es wichtig, auch Bereiche erreichen und erkunden zu können, die mit herkömmlichen Einsatzfahrzeugen nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar sind. Darüber hinaus kann der Ranger als Zugfahrzeug für das Rettungsboot der Feuerwehr Erftstadt genutzt werden. (jtü)