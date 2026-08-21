Der Kreisverkehr an der Bonner Straße zur K 44 in Erftstadt-Lechenich wird ab Donnerstag, 27. August, bis voraussichtlich zum 30. August komplett gesperrt. Die Sperrung wird ab der Bundesstraße 265 (Luxemburger Straße) eingerichtet, eine Umleitung wird für alle Fahrtrichtungen ausgeschildert. Zudem werde aus den übergeordneten Hauptfahrrichtungen durch Tafeln auf die Sperrung hingewiesen, teilt der Rhein-Erft-Kreis mit.

Erftstadt: Fahrbahndecke wird abgefräst und erneuert

Hintergrund ist die Sanierung der Fahrbahndecke am Kreisverkehr: Die schadhafte Deckschicht werde abgefräst und mit einer vier Zentimeter starken Asphaltdeckschicht erneuert, so der Kreis. Die Baukosten würden voraussichtlich rund 60.000 Euro betragen.

Ebenfalls betroffen ist der über den Kreisverkehr erreichbare Park & Ride-Parkplatz – er kann während der Sperrung nicht benutzt werden. (aj)