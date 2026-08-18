Die Feuerwehr Erftstadt ist derzeit mit einem größeren Aufgebot am Pilgerweg in Erftstadt-Gymnich im Einsatz. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund dafür sei zunächst ein „ABC-Grundalarm“ gewesen. Dabei handelt es sich um eine Warnung vor einer Gefahr durch atomare, biologische oder chemische Stoffe. Der Alarm sei mittags bei den Rettungskräften eingegangen, heißt es.

Einsatzkräfte mit Chemikalienschutzanzügen haben ihre Arbeit aufgenommen. Copyright: Feuerwehr Erftstadt

„Am Einsatzort am Pilgerweg stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass aus einem 5-Kilogramm-Gebinde Quecksilber austritt. Dieser Eimer und das ausgelaufene Quecksilber müssen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen aufgenommen werden und fachgerecht der Entsorgung zugeführt werden“, wird Thomas Hammer, Leiter der Feuerwehr Erftstadt, zitiert.

Erftstadt: Keine Gefahr für die Nachbarschaft

Man sei derzeit mit rund 40 Einsatzkräften am Pilgerweg und an der Kerpener Straße vor Ort, um von dort den Einsatz zu koordinieren, so Hammer. Einsatzkräfte hätten den Bereich am Pilgerweg abgesperrt. Gefahr für die Nachbarschaft bestehe nach derzeitigem Sachstand keine, so Hammer weiter.

Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt seien spezielle Gerätschaften zur Behandlung beziehungsweise zum Abtransport des Behälters angefordert worden. Das Wichtigste sei erst einmal, dass niemand verletzt sei, so Hammer weiter. „Aber die Substanz Quecksilber ist sehr gefährlich, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen aufwändig und auch personalintensiv.“ Weitere Informationen sollen nach und nach folgen. (eva)

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