Deutlich weniger Teilnehmer als von den Veranstaltern erhofft sind am Sonntagmittag (20. September) auf dem Marktplatz in Erftstadt-Lechenich zu einer Kundgebung zusammengekommen. Im Laufe der Veranstaltung versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 300 Menschen dort. Die Erftstädter Grünen Tina Conrady und Thommy Mewes hatten zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen, um der Forderung nach der Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens Nachdruck zu verleihen. Sie hatten die Kundgebung für 1000 Teilnehmer angemeldet. Offenbar haben sich etliche vom schlechten Wetter abhalten lassen.

Mitgetragen wird sie unter anderem von: Seebrücke Brühl, Erftstadt für Demokratie, Omas gegen Rechts Erftstadt, Gemeinsam für Brühl, Pride Brühl, Dobre, hab8cht, Lokalfoto, Volt Rhein-Erft-Kreis, Piratenpartei Rhein-Erft, Die Linke Erftstadt und Bündnis 90/Die Grünen Erftstadt.

Teilnehmende wie diese Frau hielten Plakate mit klaren Forderungen hoch. Copyright: Margret Klose

Zahlreiche Redner hatten sich angesagt, unter anderem der CDU-Kritiker und AfD-Verbotsforderer Dieter Breymann (CDU) aus Mönchengladbach, der Fernsehjournalist und Schriftsteller Dr. Ulrich Harbecke, Marc Helmhold (Erftstadt für Demokratie) und DGB-Funktionär Ingo Degenhardt. (jtü)

Ausführlicher Bericht folgt.