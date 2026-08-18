Zum Parksystem beim Supermarkt „Kaufland“ in Liblar meldeten sich zuletzt Leser bei der Redaktion. Das Parken ist für Kaufland-Kunden für 90 Minuten kostenlos – allerdings mit einem QR-Code. Darauf weisen Schilder am Parkhaus hin. Kaufland hat für das Payksystem das Unternehmen „fair parken“ beauftragt.

Die Rabattierung gelte für Kunden von Kaufland, heißt es nach Auskunft des Unternehmens. „Dafür wird der an der Kasse von Kaufland ausgehändigte QR-Code vor Ausfahrt am Kassenautomaten nach Eingabe des Kennzeichens eingescannt oder nach der Ausfahrt online eingelöst.“ Durch die Rabattierung werde eine Freiparkzeit von 90 Minuten freigeschaltet.

Berthold Stevens aus Weilerswist hatte sich nach einer Zahlungsaufforderung nach einer Parkdauer von 59 Minuten an „fair parken“ gewandt. Die Schilder habe er vermutlich deshalb nicht gesehen und beachtet, weil er bei Kaufland, wie schon beim Vorgänger, seit Jahrzehnten einkaufe. Für ihn sei das Geschäftsmodell eine Frechheit. Er kritisiert auch, dass es etwa keine Schranke und kein Ticket gebe. „Gäbe es diese nämlich, gäbe es keine Ausfahrt, ohne bezahlt zu haben.“

Erftstadt: Viele negative Bewertungen bei Google zum neuen Parksystem

Ein weiterer Leser habe eine Zahlungsaufforderung von 46 Euro erhalten, nachdem er bei Kaufland geparkt und eingekauft, aber den QR-Code nicht eingelöst habe. Auch er wandte sich an „fair parken“. Er erhalte seine Kassenbons allerdings digital und habe an der Kasse von der Kassiererin gar keinen QR-Code erhalten. Dessen sei er sich nicht bewusst gewesen. Er habe das Gelände nach 21 Minuten Einkauf verlassen.

Auch bei Google häufen sich die negativen Bewertungen zum neuen Parksystem. Unter vielen meldete sich Kaufland zu Wort und bat darum, die Rezension per E-Mail zu schicken. Nach der Einführung des Parksystems hatte es vor allem Kritik von Anwohnern gegeben, die dort dann nicht mehr wie vorher kostenfrei parken konnten.

Bei Kaufland in Erftstadt-Liblar gibt es seit ein paar Monaten ein neues Parksystem. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Der Tarif ohne Rabattierung liegt bei einem Euro je angefangener Stunde, heißt es weiter. Teuer kann es werden, wenn man das Parkhaus verlässt, ohne zu bezahlen oder zu scannen. Die Vertragsstrafe, die im Fall eines Parkverstoßes erhoben wird, beträgt laut dem Unternehmen 39,90 Euro.

Hinzukommen aber noch, wie im Falle eines Lesers, das Parkentgelt von einem Euro und die Halterermittlung von 5,10 Euro. Insgesamt kam er so auf 46 Euro.

Erftstadt: Zahlungsaufforderungen an Leser wurden storniert

Ob Kunden in Einzelfällen eine Kulanzlösung angeboten wird, dazu heißt es seitens des Unternehmens „fair parken“, es erfolge eine individuelle Prüfung der Fälle. Insbesondere während der Einführungsphase werde mit Anliegen kulant umgegangen. Weiter habe das Unternehmen beide Vorgänge (deren Fallnummern der Redaktion vorliegen) bereits vor der Anfrage der Redaktion storniert.

Berthold Stevens habe das Geld von „fair Parken“ zurück auf dem Konto. In der Antwort des Dienstleisters an Stevens habe es geheißen: „Wir bitten Sie, in Zukunft das Vorgehen zu beachten, da wir von weiteren Vertragsstrafen keinen Abstand nehmen können.“

An einem Automaten ist das Kennzeichen einzugeben. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Kaufland selbst teilt auf Anfrage mit: „Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kunden jederzeit genügend freie Parkplätze an unserer Filiale zur Verfügung stellen können.“ Deshalb habe man in Erftstadt eine digitale Parkraumbewirtschaftung mit automatischer Kennzeichenerkennung eingeführt.

„90 Minuten können unsere Kunden frei parken“, so der Sprecher. Erfahrungsgemäß reiche diese Zeit zum Einkaufen sehr gut aus. Neben den Beschilderungen weisen laut Kaufland auch die Mitarbeiter an der Kasse Kunden auf das System hin.

Das System wurde Ende Mai eingeführt. In den ersten Wochen ab Start hätten Mitarbeiter vor Ort bei Fragen zur Verfügung gestanden, heißt es seitens „fair parken“. Wie viele Zahlungsaufforderungen seit der Einführung des Systems bei Kaufland in Liblar verschickt wurden, dazu macht das Unternehmen keine Angaben.

Der Kaufland-Sprecher weist darauf hin, dass sich Kunden in Einzelfällen, wie etwa bei einem außergewöhnlich langen Einkauf oder Irritationen bei der Zeiterfassung, unter Vorlage des Kassenbelegs an den Dienstleister „fair parken“ wenden können. Das ist per E-Mail möglich oder unter 0211/95433711.