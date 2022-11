Erftstadt – Hier finden Sie Meldungen und Termine aus den Erftstädter Ortsteilen im Überblick.

Erftstadt

Tipps zum Verhalten bei Unwettern

Eine neue Infobroschüre der Stadtverwaltung und der Stadtwerke soll Hilfestellung bei Unwetter-Situationen geben. Die Broschüre steht als Download auf der Homepage der Stadt bereit und liegt an diversen Standorten aus. Die Flutkatastrophe 2021 und zuletzt das Starkregenereignis im Juni hätten gezeigt, wie fragil die Sicherheits- und Infrastruktur und wie wesentlich der verstärkte Schutz vor Katastrophen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Planungen und Arbeiten an einem interkommunalen Hochwasserschutzkonzept seien im Gange.

Die Stadt ergänze die Vorkehrungen durch Investitionen ins Kanalnetz und den kommunalen Hochwasserschutz. Wichtig sei aber auch der verstärkte Eigenschutz, um auf künftige Gefahrenlagen vorbereitet zu sein. Die Broschüre will kompakte Hilfestellungen zur Vorsorge und zum Verhalten im Ernstfall geben. Checklisten sollen den Bürgern dabei helfen. Die neue Broschüre liegt aus im Liblarer Rathaus, im Bürgerbüro Lechenich, bei den Stadtwerken am Michael-Schiffer-Weg, der Stadtbücherei sowie in den städtischen Kitas. Die Ortsbürgermeister erhalten in den nächsten Tagen ebenfalls einige Exemplare zur Weitergabe.

Standorte für E-Ladesäulen gesucht

Eine Online-Umfrage zur öffentlichen Struktur für Ladesäulen von Elektrofahrzeugen ist von der Kommune Anfang Oktober gestartet worden und läuft noch bis Ende November. Im Rahmen eines Projekts zum Aufbau eines intelligenten regionalen Energiemanagements ruft die Stadt zum Start des Teilprojekts „E-Mobilität in Erftstadt“ alle Bürger auf, Vorschläge für Standorte zu machen. Diese werden geprüft und fließen in eine Gesamtstrategie für ein öffentliches E-Ladesäulen-Angebot ein. Derzeit existieren in Erftstadt acht öffentliche Standorte, an denen E-Fahrzeuge geladen werden können.

Berufssprachkursus

Mit hervorragenden Ergebnissen haben die zehn Teilnehmer eines Berufssprachkurses der VHS Erftstadt ihre Prüfungen abgeschlossen. Dreiviertel der Teilnehmer haben den „Deutsch-Test für den Beruf“ mit dem Sprachniveau B2 bestanden, das für viele Ausbildungsberufe in Deutschland vorausgesetzt. Kursleiterin Christiane Alberding-Runkel hatte den Kursus intensiv auf die Abschlussprüfung vorbereitet.

Standesamt geschlossen

Das Standesamt bleibt in der zweiten Herbstferienwoche von 10. bis 14. Oktober weitgehend geschlossen. Trauungen finden wie geplant statt und Sterbefälle werden bearbeitet. Ab 17. Oktober ist das Standesamt wieder wie gewohnt geöffnet.

Friesheim

Regelung für Kreuzung

Die Nutzung der Kreuzung Landstraße 33/Bruder-Edelfried-Straße in Friesheim wird wegen Bauarbeiten für einen Discountmarkt eingeschränkt. Die Bruder-Edelfried-Straße ist im Bereich zwischen L33 und Kriegergasse eine Einbahnstraße. Ortsausfahrten auf die L33 sind über die Bruder-Edelfried-Straße nicht mehr möglich. Eine Baustellenampel regelt zudem die Zufahrt zur Baustelle für den Neubau.

Gymnich

Andrang beim Schokocup

Sehr erfolgreich war der Schokocup des Tennisclub Gymnich mit mehr als 70 Anmeldungen. Einige Spiele mussten bei Vereinsnachbarn auf der Anlage des TC Türnich ausgetragen werden. Sportwartin Pauline Klimkeit dankte allen Helfern für ihr Engagement.

Liblar

Naturerlebnis im Schlosspark

Wegen einer Unwetterwarnung war der für 1. Oktober geplante Naturerlebnisspaziergang für Kinder mit Erika Siebrasse, organisiert vom Liblarer Förderverein Schlosspark Gracht, abgesagt worden. Der neue Termin ist am morgigen Samstag, 15. Oktober, 15 Uhr, Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich unter 0171/1105700.

Jugendliche debattieren mit Politikern

Am Dienstag, 18. Oktober, findet Erftstadts erste Schnelldebatte (Speed Debating) zwischen Jugendlichen und Mitgliedern des Stadtrates statt von 17 bis 18.30 Uhr in der Aula der Realschule Liblar. Anmeldungen sind über die teilnehmenden Schulen, unter 02235/952255 oder per Mail möglich.

Grundlagen von Photoshop

Einen Grundlagenkursus zum Bildbearbeitungssystem Photoshop bietet die Volkshochschule an. Auftakt der vierteiligen Veranstaltung in der VHS an der Bahnhofstraße in Liblar ist am Mittwoch, 19. Oktober, 18.30 bis 21 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 49,20 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen unter 02235/409275.

Michaelistag gefeiert

Auch in diesem Jahr wurde auf dem Gelände der Freien Waldorfschule Erftstadt der Tag des Erzengels und Drachenbezwingers Michael gefeiert. Der pädagogische Sinn besteht darin, sich für das Gute in der Welt einzusetzen. An verschiedenen Abenteuerstationen konnten die Kinder sich damit spielerisch auseinandersetzen.

Ukrainisch zum Kennenlernen

Ein Kursus „Ukrainisch zum Kennenlernen“ findet statt am Wochenende 10. und 11. Dezember, jeweils von 10 bis 13 Uhr in der Volkshochschule, Bahnhofstraße 7, in Liblar. Anmeldungen und weitere Informationen unter 02235/409272.

Lechenich

Lkw-Halteverbot am Skaterpark

Am Skaterpark an der Erper Straße wird ein absolutes Halteverbot mit dem Zusatz „Lkw“ eingerichtet. Wegen der krankheitsbedingt knappen Personalsituation werde sich das Aufstellen des Schildes allerdings etwas verzögern, erfuhr Stadtverordneter Michael Schmalen, der das Schild angeregt hatte, von der Stadtverwaltung.

Gedächtnis trainieren

Am Dienstag, 18. Oktober, beginnt im Lechenicher Pfarrzentrum St. Kilian ein VHS-Kursus für Gedächtnistraining. Er findet an neun Nachmittagen statt jeweils dienstags um 15.45 Uhr und kostet 48,20 Euro. Anmeldungen bei Peter Sitzer unter 02235/409270 oder per Mail.

Mellerhöfe

Sanierung der Fahrbahndecke

Die Fahrbahndecke der Kreisstraße 23 bei Mellerhöfe wird in der Zeit vom 24. bis 28. Oktober im Einmündungsbereich zur Landstraße 495 saniert, teilt die Stadtverwaltung mit. Dafür wird der Teil der Straße vollständig gesperrt. Von Herrig kommend wird die K 23 Richtung Mellerhöfe dadurch zur Sackgasse. In Mellerhöfe bleiben alle Höfe erreichbar. Eine Umleitung zwischen Herrig, Pingsheim und Gymnich/Mellerhöfe wird eingerichtet.