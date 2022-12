Karneval in Erftstadt Köttingen sagt auch die Session 2021/22 ab

In Erftstadt-Köttingen fällt die Karnevals-Session 2021/2022 flach.

Erftstadt-Köttingen – Die Jecken werden einen langen Atem brauchen. Denn hier wird es auch 2021/22 keinen Saalkarneval geben. „Aufgrund der Situation und Erfahrungen, die in Bezug auf die Pandemie gemacht wurden, haben die Verantwortlichen sich schweren Herzens entschieden, in der Session 21/22 keine Sitzungen stattfinden zu lassen“, sagt Rolf Schmitz von der Dorfgemeinschaft an.

Das Risiko sei zu hoch und die Pandemie werde sicherlich auch den Alltag in den nächsten zwölf Monaten bestimmen. „Die Hoffnung bleibt, dass man 2022 zumindest den Dämmerschoppen und die Events rund um das Karnevalswochenende anbieten kann.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Kreative Kindergärten Anzeige In Lechenich wird man jetzt mit Karnevalsbildern begrüßt von Horst Komuth

WLAN, Endgeräte und Lernplattform Anzeige Erftstädter zeigt an Berufskolleg, wie es geht von Ulla Jürgensonn

Der Fokus liege nun auf der Planung einer Herren- und Damensitzung in der Session 2022/23. „Unser Literat Michael Geller hat den Auftrag erhalten, ein Programm der Spitzenklasse auf die Beine zu stellen.“ (kom)