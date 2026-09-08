Nach den Schüssen auf ein Einfamilienhaus in Erftstadt-Köttingen am 30. August (Sonntag) fahndet die Kriminalpolizei Köln nun mit privaten Videoaufnahmen nach den beiden Tatverdächtigen.

Den Männern wird vorgeworfen, gegen 4.45 Uhr mehrere Schüsse auf das Haus sowie auf einen davor geparkten Wagen abgegeben zu haben. Die Spurensicherung fand auch Einschusslöcher in einem Nachbarhaus. Da sich zur Tatzeit mehrere Menschen in den Häusern aufhielten, bewertet die Staatsanwaltschaft die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Nach Schüssen auf ein geparktes Auto und ein Wohnhaus sucht die Polizei nach diesen Verdächtigen. Copyright: Polizei NRW

Beide Männer werden als etwa 1,85 Meter groß und schlank beschrieben. Der erste Tatverdächtige trug einen roten Kapuzenpullover mit einem weißen Strich auf der Rückseite, weiße Schuhe und eine weiße Gesichtsmaske. Der zweite Mann war mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Er soll zudem eine Tasche mit einer vollautomatischen Schusswaffe bei sich getragen haben.

Die Schüsse in Erftstadt könnten Teil einer Schutzgelderpressung sein. Noch ist unklar, ob der Vorfall im Zusammenhang mit weiteren Angriffen in Köln steht. Hinweise nehmen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)