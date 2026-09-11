Bei einem schweren Verkehrsunfall in Erftstadt-Lechenich sind am Freitagmorgen (11. September) eine 44-jährige Radfahrerin und ein dreijähriges Kind schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 68-jähriger Autofahrer gegen 8.30 Uhr auf der Friedrich-Engels-Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf die Radfahrerin und das Kind auffuhr.

Autofahrer besaß offenbar keine gültige Fahrerlaubnis

Durch den Zusammenstoß stürzten die Frau und das Kind und zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen den 68-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (red)