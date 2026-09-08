Die Hilfsbreitschaft eines 74-Jährigen hat ein Betrüger in Frechen-Königsdorf mit einem fiesen Trick ausgenutzt: Wie die Polizei mitteilt, soll der Senior am Donnerstag (3. September) gegen 17 Uhr auf der Aachener Straße vor einem Supermarkt von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Dieser habe ihn um eine Spende in Höhe von zehn Euro für gehörlose Menschen gebeten.

Frechen: Der Betrüger zeigte auf die EC-Karte und hielt sie danach an sein Mobiltelefon

Der Senior wollte helfen, da er aber kein Bargeld bei sich gehabt habe, habe der Mann auf die EC-Karte in der Geldbörse des 74-Jährigen gezeigt. Daraufhin habe der Betrüger die EC-Karte genommen und an sein Mobiltelefon gehalten. Der spendenbereite Mann sei davon ausgegangen, dass lediglich die zuvor vereinbarten zehn Euro abgebucht worden seien. Im Nachhinein habe sich jedoch herausgestellt, dass der Unbekannte einen Betrag von mehr als 1000 Euro vom Konto des Seniores abgebucht haben soll.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen: Der Tatverdächtige wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt und um die 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll eine schlanke Statur und kurze, dunkle Haare haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 02271/810 oder per E-Mail, poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de, entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dieser Betrugsmasche: „Geben Sie Ihre EC-Karte oder Kreditkarte niemals an unbekannte Personen. Bleiben Sie insbesondere bei vermeintlichen Spendensammlungen skeptisch und überprüfen Sie im Zweifel, ob und welcher Betrag tatsächlich abgebucht wurde.“