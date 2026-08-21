Auch der letzte Schützenkönig ist in Frechen nun ermittelt. Und dabei gab es sogar einen „Karrieresprung“: Christian Dobler, der sich im vergangenen Jahr den Titel des Bürgerkönigs sicherte, zog sich in diesem Jahr die Uniformjacke des Frechener Schützenvereins e.V. 1655 (FSV) über und kämpfte um den Königsvogel. Mit dem 167. Schuss fiel der Vogel von der Stange und Christian Dobler löste damit seine Vorgängerin, Ehefrau Franziska, auf dem Königsthron ab.

Erstmals wurde das Königsvogelschießen auf der Anlage im Sportpark Herbertskaul auf den Start des Schützenfestes, auf den Freitagabend, verlegt. In entspannter Biergartenatmosphäre konnte sich Ulrike Walker (St. Hubertus Berrenrath) mit dem 65. Schuss auf den Gästevogel gegen die harte Konkurrenz durchsetzen.

Frechen: Karrieresprung für den ehemaligen Prinzgemahl

Im Anschluss füllte sich der Platz zügig und DJ Bene sorgte für gute Unterhaltung. Und den erstmals aufgeschossenen Prinzengarde-Vogel holte sich mit Florian Teller ein „Frischling“ der Garde. Beim anschließenden Kampf um den Königsvogel lieferten sich Prinzgemahl Christian Dobler, Achim Münze und Martin Porschen ein heftiges Gefecht. Groß war die Überraschung, als gegen 22 Uhr der Vogel fiel und der bisherige Prinzgemahl und Bürgerkönig zum Schützenkönig ausgerufen wurde. So etwas gab es in der langen Geschichte des FSV noch nie.

Beim Kampf um den Ordensvogel waren vor allem die Frauen erfolgreich

Den Vogel der Karnevalsvereine erlegte am Samstag der designierte Bachemer Karnevalsprinz Guido Mack (Zuggemeinschaft „Bachem bliev Bachem“) und mit dem 223. Schuss stand Herbert König als neuer Bürgerkönig fest. Ab 21 Uhr unterhielt die Band „Chicos on fire“ aus Bonn die Gäste mit Rock-Klassikern und „Kölschen Tön“. Der Sonntag stand traditionell im Zeichen der Gastvereine und der Geselligkeit.

Nach der Schützenmesse in St. Audomar wurden nach dem Frühschoppen die Schießwettbewerbe fortgesetzt. Beim Kampf um den Ordensvogel waren vor allem die Frauen erfolgreich: Marie-Therese Scopelliti, Sabine Schneider-Gieselmann, Christian Dobler und Franziska Dobler holten sich die Pfänder, Andrea Porschen sicherte sich den Rumpf. 182 Schuss wurden am Nachmittag, nach dem Festzug durch Frechen, benötigt, bis Markus Palm als Sieger beim Kampf um den Feuerwehrvogel feststand.

Die Ehrenpreise gingen nach Gleuel an Markus Aretz und Barbara Kraus-Nieswandt. Bei der Jugend konnten sich Aron Schubert (St. Mauritius Bachem) und Marc Nieswandt (St. Sebastianus Gleuel) durchsetzen. Die Krönung des neuen Schützenkönigs setzte am Abend den Schlusspunkt unter ein gelungenes Schützenfest.