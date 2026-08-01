Die rund zwei Kilometer lange Rätselwanderung führt durch die Innenstadt von Frechen und ist besonders für Familien mit Kindern geeignet, die in den Sommerferien Abwechslung suchen. Sie lädt zu Entdeckungen von Zeugnissen der historischen und kulturellen Wurzeln von Frechen ein, die im Alltag schnell übersehen werden.

Der Rundgang ist ohne Steigungen, barrierefrei und auch für Kinderwagen geeignet. Zudem bieten sich entlang der Strecke viele Gelegenheiten, einzukehren – entlang der Hauptstraße werden viele internationale Spezialitäten angeboten, es gibt Eiscafés und Außengastronomie. Bei mittlerer Geschwindigkeit ist die Wanderung in einer guten Stunde zu schaffen. Neun Buchstaben müssen gesammelt und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden. Das Lösungswort besteht aus einem Wort mit elf Buchstaben und findet sich auch in diesem Text wieder.

Frechen: Startpunkt ist das neue Parkhaus an der Josefstraße

Unser Startpunkt ist das neue Parkhaus an der Josefstraße, aktuell kann das Auto dort noch kostenfrei abgestellt werden. Es gibt auch überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. An einem der Treppenhäuser am Kolpingplatz findet sich unter den Treppenstufen eine von außen einsehbare Mini-Ausstellung von Fundstücken (Bild 1) der ehemals dort ansässigen Steinzeugfabrik.

Bild 1 der Rätselwanderung durch Frechen Copyright: Alexa Jansen

Auf einer Schautafel wird die Geschichte der Fabrik erläutert. Wir notieren den drittletzten Buchstaben des Nachnamens des Töpfers, der sie mitgründete, und setzen ihn später zweimal im Lösungswort ein. Danach gehen wir durch die Josefstraße auf die Hauptstraße in die Fußgängerzone und wenden uns nach rechts in Richtung Rathaus. Wir bleiben auf der rechten Seite und kommen nach wenigen Metern, in Höhe der Hausnummer 71, zu einem Gedenkstein (Bild 2).

Bild 2 der Rätselwanderung durch Frechen Copyright: Alexa Jansen

Er wurde 1995 von dem bekannten Frechener Künstler Olaf Höhnen aus Granit geschaffen. Seine zerbrochene Form symbolisiert die Vernichtung jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur in Frechen. Das Mahnmal erinnert an ein jüdisches Bauwerk, das dort in einem Hinterhaus eingerichtet war und 1938 zerstört wurde. Wir sammeln den vierten Buchstaben des Namens dieses Bauwerks für das Lösungswort. Wir gehen weiter geradeaus, bis wir zu einem Wahrzeichen der Stadt Frechen kommen, dem Klüttenbrunnen (Bild 3).

Bild 3 der Rätselwanderung durch Frechen Copyright: Alexa Jansen

Er präsentiert in vielen Szenen die Braunkohletradition der Stadt und wurde 1986 auch von Olaf Höhnen geschaffen. Von Interesse ist für uns hier der letzte Buchstabe des Nachnamens des ehemaligen Bürgermeisters, der dem benachbarten Platz, an dem der Brunnen steht, den Namen gab. Vom Klüttenbrunnen aus gehen wir in Richtung Volkshochschule, die an der Hausnummer 110-112 an der Hauptstraße ansässig ist. Dort erinnert eine Gedenktafel (Bild 4) an eine alte Lehreinrichtung, die von 1862 bis 1962 dort untergebracht war.

Bild 4 der Rätselwanderung durch Frechen Copyright: Alexa Jansen

Wir notieren den letzten Buchstaben des Namens der Einrichtung und setzen ihn später zweimal in das Lösungswort ein. Im Anschluss gehen wir die Hauptstraße weiter geradeaus und biegen nach links auf die Dr.-Tusch-Straße ein. Dort kommen wir auf der linken Seite an einer Einrichtung der REVG vorbei. Wir notieren hier den ersten Buchstaben des Namens dieser Servicestelle.

Vorbei an dem beliebten Sozialwarenkaufhaus und dem Gold-Kraemer-Haus kommen wir an die Franzstraße. Würden wir an der Kreuzung nach rechts abbiegen, könnten wir über die Burgstraße zum Erlebnisbad „Fresh open“ gelangen. Wir wenden uns aber nach links und gehen die Franzstraße einige Meter auf der rechten Seite in Richtung Friedhof St. Audomar entlang. Sie mündet in die Franz-Hennes-Straße, an der wir in Höhe des Hotels Frechener Hof (Schützenhaus) die Skulptur eines Esels mit zwei Mädchen (Bild 5) entdecken können.

Bild 5 der Rätselwanderung durch Frechen Copyright: Alexa Jansen

Sie wurde 1953 aus Steinzeug und Zement erstellt. Wer knobeln und recherchieren möchte, notiert sich den ersten Buchstaben des Vornamens des Bildhauers, der die Skulptur erschaffen hat. Leichter lässt er sich auf der Texttafel der neuen Gedenkstätte für die Opfer von Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft (Bild 6) entdecken.

Bild 6 der Rätselwanderung durch Frechen Copyright: Alexa Jansen

Hier versteckt er sich an vierter Position im Namen der Gedenkstätte. Wir gehen weiter geradeaus, über den Kreisel mit der Breite Straße hinweg, und gehen in Richtung Hochstedenstraße. Nach der Einmündung Othmarstraße wechseln wir an der Fußgängerampel an der Trauerhalle des Friedhofs St. Audomar die Straßenseite und gehen auf den Alten Friedhof St. Audomar. Dort verstecken sich rechter Hand einige lebensgroße Figuren aus Beton (Bild 7), die scheinbar wahllos zerstreut auf dem Boden liegen.

Bild 7 der Rätselwanderung durch Frechen Copyright: Alexa Jansen

Der Künstler hat sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 1949, geschaffen und mit seiner Arbeit verschiedene Opfergruppen charakterisiert. Wir können im Internet den letzten Buchstaben seines Nachnamens suchen oder den dritten Buchstaben im Vornamen des Familienoberhaupts Kopp auf dem Grabmal am Zugang zur Skulpturengruppe notieren. Wir gehen über den Alten Friedhof zurück auf die Hauptstraße und biegen links auf sie ein. Nach wenigen Metern kommen wir an der Hausnummer 14 an einem besonderen Geschäft vorbei und merken uns den drittletzten Buchstaben im Namen der Einrichtung, die den gerechten Handel fördert.

Wenn wir danach auf der rechten Seite weiter geradeaus gehen, stehen wir in Höhe der Hausnummer 53 bald vor einem Brunnen (Bild 8) aus Bronze, der die Tradition des Töpferhandwerks dokumentiert.

Bartmannbrunnen von Olaf Höhnen Copyright: Alexa Jansen

Auch er wurde von Olaf Höhnen kreiert und thematisiert neben vielen Darstellungen des Handwerks ein für Frechen bekanntes Gefäß, das auch dem Brunnen seinen Namen gab. Von diesem Namen schreiben wir den ersten Buchstaben auf – er findet sich auch auf dem Hinweisschild zum Keramikweg, das an dem benachbarten Haus hängt. Damit haben wir alle Buchstaben gesammelt.

Danach gehen wir einige Meter weiter und können dann wieder nach rechts auf den Kolpingplatz zum Startpunkt am Parkhaus einbiegen. Dort können an dem Teich vor dem Stadtsaal bei einer kleinen Rast auf den schattigen Bänken alle Buchstaben zum Lösungswort sortiert werden.

Das Lösungswort für die Rätselwanderung durch Brühl lautet Finanzamt.

Die Verlosung

Wer die Buchstaben gesammelt hat und die Lösung findet, kann einen von drei Preisen ergattern: je eine Familien-Tageskarte für das Freizeitbad „Fresh open“. Sie gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder einen Erwachsenen mit drei Kindern.

Mitmachen ist einfach: Senden Sie das Lösungswort bis zum 12. August 2026 per E-Mail an die Redaktion. Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen von unserer Glücksfee gezogen und per E-Mail benachrichtigt. (aj)