Ein Nagen in der Wand, ein Tippeln in der Decke oder Stiche auf der Haut - Schädlinge im Haus können sich auf viele verschiedene Weisen zeigen. Umso wichtiger ist eine professionelle Bekämpfung. Diese wollen nun Daniel Rogalski und Burak Erucu mit ihrem neuen Unternehmen Zeropest anbieten. Ab September starten die beiden. Bereits seit Mai laufen Planung und Vorbereitung für die gemeinsame Firma.

Rogalski und Erucu sind schon länger befreundet und sind bereits seit einiger Zeit Arbeitskollegen. Die Idee zur Gründung eines gemeinsamen Betriebs gab es schon länger. „Zurzeit passt einfach alles“, sagt Burak Erucu. Insgesamt hat er schon zehn Jahre Erfahrung in der Schädlingsbekämpfung. Er habe das Potenzial für die Selbstständigkeit sehr früh erkannt. „Es ist einfach ein geiler Job“, sagt er. „Der Kontakt mit den Kunden und das Lösen der Probleme macht mich einfach glücklich.“

Frechen: Schädlingsbekämpfer wollen auch in Notfällen schnell helfen

Ganz anders der Lebenslauf seines Mitgründers Daniel Rogalski. Sein Start ins Berufsleben begann als Automobilkaufmann. Danach hat er noch in der Werkstatt gearbeitet und dann an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert. „Über unseren gemeinsamen Freund Anton Root, der uns bei der Gründung stark unterstützt, Vertrieb und Marketing übernimmt, kennen wir uns“, sagt Rogalski. Er habe ihn auf die Schädlingsbekämpfungsbranche aufmerksam gemacht – der passende Beruf war gefunden. Seine Ausbildung durfte er dank hervorragender Leistungen deutlich verkürzen. „Es hat einfach gepasst“, bilanziert Rogalski. Seine neue Firma habe ihm schnell viel zugetraut und ihn mit eigenem Wagen auch zu Großkunden geschickt.

Jeder Fall ist individuell, alle Schädlinge haben ihre Fähigkeiten Daniel Rogalski, Firmengünder Zeropest

Mit ihrer Firma Zeropest wollen sie ihre Erfahrung nun für ein gemeinsames Ziel nutzen und vor allem Wert auf Zuverlässigkeit, Service und Diskretion legen. Sie haben ein System entwickelt, das ihnen erlaubt, im Notfall noch am selben Tag zum Einsatz zu kommen. „Auch wenn Sie abends anrufen, wir kommen“, sagt Burak Erucu. Der Service reicht von der Gefahrenanalyse am Telefon bis zur Beseitigung der Schädlinge. Dabei gehen sie gegen Nagetiere, Insekten, Bettwanzen und Tauben vor und bieten auch Entrümpelung und Reinigung an. Einsatzgebiet ist der Rhein-Erft-Kreis, aber auch Köln.

Somit kann der Aufwand und auch die Art des Einsatzes pro Auftrag enorm variieren. „Am präsentesten ist sicher die Ratte“, sagt Daniel Rogalski, „aber die kriegt man auch relativ leicht wieder vertreiben“. „Die Bettwanze ist schwierig“, sagt Burak Erucu. Die seien dabei nicht automatisch ein Zeichen mangelnder Hygiene. Nach Angaben des Umweltbundesamtes werden sie häufig passiv eingeschleppt – etwa über Reisegepäck oder gebrauchte Möbel. Die Tiere verstecken sich unter anderem in Betten, Möbelritzen, hinter Fußleisten oder Lichtschaltern. „Jeder Fall ist individuell“, sagt Daniel Rogalski. „Alle Schädlinge haben ihre Fähigkeiten“.

Von dem Erfolg ihres Unternehmens sind sie zum Start überzeugt. „Wir wollen auf jeden Fall groß werden“, sagt Burak Erucu. Pläne für die Zukunft und für die Einstellung von Personal haben sie schon. Keine guten Nachrichten also für Ratten, Schaben und Co. im Kreis.