Noch im Juli musste die Stadt Frechen die beliebte Aktion „Stadtradeln“ aufgrund der schlechten Haushaltssituation absagen, nun ist das Projekt gerettet und kann im September doch stattfinden: „Dank der Spenden der Fraktionen im Rat und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Frechen ist die Teilnahme am Stadtradeln-Wettbewerb auch in diesem Jahr ermöglicht worden“, teilt die Verwaltung mit.

Pro Ratsmitglied wurden laut Auskunft der jeweiligen Fraktionen je 16,11 Euro aus privaten Mitteln überwiesen – das ergibt insgesamt rund 740 Euro. Über die Höhe der Spende des Verwaltungsvorstands konnte die Stadt gestern aus personellen Gründen keine Angaben machen.

Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis

Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis, bei der es darum geht, in einem Zeitraum von 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei zählt jeder Kilometer – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Beim Kilometersammeln können Einzelpersonen oder Teams mitmachen, die Registrierung auf der Internetseite der Aktion ist kostenfrei.

Frechen: Auch der Wettbewerb „Schulradeln“ findet statt

In Frechen findet die Aktion nun von Montag, 7., bis Sonntag, 27. September, statt. Parallel wird auch wieder der Wettbewerb „Schulradeln“ angeboten. Dieser richtet sich an alle weiterführenden Schulen und die Grundschulen. Dabei werden die gefahrenen Radkilometer individuell oder als Klassenverband für das Schulteam gesammelt. Mitmachen können auch Lehrkräfte und Eltern. Jeder gefahrene Kilometer zählt, egal ob Schulweg oder Freizeit. Fragen zu der Aktion beantwortet die Mobilitätsbeauftragte der Stadt, Lilli Au, unter 02234/5011376 oder per E-Mail.

2025 hatten sich 423 aktive Radfahrerinnen und -fahrer im September drei Wochen lang an dem Wettbewerb beteiligt. Dabei absolvierten sie insgesamt 59.417 Kilometer bei 7.843 Fahrten. Dies entsprach laut der Stadt einer Ersparnis von zehn Tonnen Kohlenstoffdioxid. In der Kategorie „Schulradeln“ siegte damals erneut das Gymnasium: 131 Teilnehmende fuhren 17.757 Kilometer.

Aktionen der Europäischen Mobilitätswoche

Parallel zum Stadtradeln findet in Frechen zudem unter dem Motto „Mobilität unter den Generationen“ die Europäische Mobilitätswoche von Donnerstag, 17. September, bis 22. September, statt. Sie wird mit zwei schulinternen Veranstaltungen eröffnet: einem Busfahrtraining mit der REVG an der GGS Grefrath und einem autofreien Tag gemeinsam mit der Polizei an der GGS Ringschule.

Kaffeespezialitäten aus dem Lastenrad

Am Freitag, 18. September, stellen sich die „Engel auf 3 Rädern“ des katholischen Kirchengemeindeverbands vor. Mit einer ehrenamtlich betriebenen Rikscha bekommen mobilitätseingeschränkte Menschen die Möglichkeit, mit Spaß am städtischen Leben teilzuhaben. Zwischen 10 und 12 Uhr starten vor dem alten Rathaus Probefahrten. Dazu gibt es in gemütlicher Atmosphäre Kaffee aus dem Lastendreirad.

Am Sonntag, 20. September, wird es im Rahmen des Weltkindertages am Platz der deutschen Einheit zwischen 11 und 15 Uhr Aktionen zum Thema Mobilität geben. Eine rund 1,5-stündige Feierabend-Radtour durch Frechen ab dem Rathaus bietet der ADFC am Dienstag, 22. September, ab 17 Uhr an. Zudem bietet die Stadtbücherei während der Mobilitätswoche einen Themenbüchertisch an.