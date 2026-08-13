Allmonatlich veröffentlicht das Stadtarchiv unter der Rubrik „Archivale des Monats“ besondere oder zur aktuellen Zeit passende Stücke aus dem Archivbestand auf der Webseite des Stadtarchivs. In diesem Monat geht es um ein „Jubiläum“ der besonderen Art, denn vor 100 Jahren wurde der Zusammenschluss der Gemeinden Frechen, Bachem und Buschbell beschlossen. In der Ausgabe vom 18. August 1926 berichtete das „Frechener Tageblatt“ davon.

Frechen: Vorschlag der preußischen Staatsregierung

Seit 1815 bildeten die selbstständigen Gemeinden Bachem, Buschbell und Frechen die Gesamtgemeinde Frechen. Mitte der 1920er-Jahre wurde von der preußischen Staatsregierung angeregt, die kleinen Gemeinden Bachem und Buschbell in die deutliche größere Gemeinde Frechen zu integrieren. So sollte eine leistungsfähigere Gemeinde geschaffen werden, was aus Sicht der preußischen Staatsregierung bei den kleinen Gemeinden nicht mehr gegeben war.

Wie Paul Szablewski, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv, der den Vorgang als „Archivale des Monats“ vorschlug, bei seinen Recherchen entdeckte, gab es in Buschbell kaum Diskussionen, in Bachem regte sich aber offenbar erheblicher Widerstand. Es gab dort mehrere Versammlungen, in denen zum Teil sehr kontrovers diskutiert wurde. Letztlich konnten aber auch die Bachemerinnen und Bachemer von der Eingemeindung nach Frechen überzeugt werden.

Die Gemeinde Frechen verpflichtete sich mit dem Zusammenschluss unter anderem dazu, die heutige Hubert-Prott-Straße zu pflastern sowie 20 Wohnungen zu errichten, die an Wohnungssuchende aus Bachem vergeben werden sollten. Vollzogen wurde der Zusammenschluss der Gemeinden Frechen, Bachem und Buschbell dann am 2. März 1927.

Weitere Stücke aus der Reihe „Archivale des Monats“ finden Interessierte auf der Internetseite des Stadtarchivs. Historische Zeitungen wie das „Frechener Tageblatt“ können nach vorheriger Terminvereinbarung im Lesesaal des Stadtarchivs eingesehen werden.